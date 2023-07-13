Генерал Марченко предсказывает трудные времена после завершения войны

Генерал-майор Дмитрий Марченко. Фото: Минобороны Украины

Война в Украине, возможно, скоро завершится. Но в дальнейшем нашу страну ждут тяжелые времена, связанные с послевоенным восстановлением инфраструктуры и восстановлением военных.

Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил в интервью ведущей телеканала "1+1" Натальи Мосейчук.

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По словам Дмитрия Марченко, сейчас сложно определить, в какой именно фазе войны находится Украина.

Но, выразил генерал-майор ВСУ надежду, вполне возможно, что сейчас идет уже завершающая фаза военного конфликта.

"Далее последует мир. Любая война заканчивается миром", — подчеркнул Марченко.

Что будет с Украиной после войны

Дмитрий Марченко предсказывает Украине тяжелые времена после завершения войны.

"Нам предстоит отстраивать очень много, нужно подготовиться к тому, что вернутся военные, в том числе и раненые. Уже сейчас нужно думать, как их трудоустраивать, обеспечивать жильем, помогать, потому что это люди, борющиеся за нашу свободу", — пояснил свои прогнозы генерал.

Он отметил, что ожидает послевоенного объединения общества.

Напомним, несколько дней назад премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, какие профессии будут в Украине наиболее востребованы.