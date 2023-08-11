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Головні новини 11 серпня: звільнення "воєнкомів" та обстріл Прикарпаття

11 серпня 2023 21:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головні новини 11 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Він заявив, що всіх обласних "воєнкомів" буде звільнено. До того ж сьогодні російські окупанти вдарили по Прикарпаттю та вбили дитину.

Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 11 серпня, які ви могли пропустити.

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Росіяни обстріляли Прикарпаття: загинула дитина

Вранці 11 серпня російські терористи атакували Прикарпаття. Внаслідок обстрілу загинула дитина. 

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Наслідки російського обстрілу Прикарпаття 11 серпня. Фото: Офіс генерального прокурора

Всіх обласних "воєнкомів" буде звільнено: Зеленський провів засідання РНБО

У п'ятницю, 11 серпня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України. Ключове питання, що обговорювали на зустрічі, стосувалося перевірки військкоматів.

Також  Володимир Зеленський підбив підсумки сьогоднішнього дня. Після рішення звільнити обласних "воєнкомів" глава держави анонсував засідання щодо військово-лікарської комісії.

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Засідання РНБО 11 серпня. Фото: ОП

Прикордонники назвали дві причини шалених черг на кордонах України

Основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки. Окрім того, в останні два місяці відмічають черги і на вʼїзд до України. Це означає, що українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

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Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Кадри лікарні у Києві, куди влучили уламки ракети: Новини.LIVE на місці події

Зранку 11 серпня під час повітряної тривоги у Києві були збиті ворожі ракети, уламки від яких впали у кількох районах столиці. Зокрема, вони влучили на територію першої клінічної дитячої лікарні. Ніхто не постраждав, на місці працювали вибухотехніки. 

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Дитяча лікарня в Оболонському районі. Фото: Новини.LIVE

Україна вийшла із залізничної угоди з Росією: що це змінює

Кабінет міністрів розірвав угоду з урядом Російської Федерації про координацію діяльності залізничного транспорту, вчинену 14 травня 1993 року в Москві. Угода, зокрема, передбачала збереження технологічних зв'язків між залізницями України і Російської Федерації.

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Потяги з вантажними вагонами на залізниці. Фото: Міністерство відновлення

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