Главные новости 11 августа: события и итоги

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Сегодня, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Он заявил, что все областные "военкомы" будут уволены. К тому же сегодня российские оккупанты ударили по Прикарпатью и убили ребенка.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 11 августа, которые вы могли пропустить.

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Россияне обстреляли Прикарпатье: погиб ребенок

Утром 11 августа российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Последствия обстрела Прикарпатья 11 августа. Фото: Офис генерального прокурора

Все областные "военкомы" будут уволены: Зеленский провел заседание СНБО

В пятницу, 11 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ключевой вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался проверки военкоматов.

Также Владимир Зеленский подвел итог сегодняшнего дня. После решения уволить областных "военкомов" глава государства анонсировал заседание по военно-врачебной комиссии.

Заседание СНБО 11 августа. Фото: ОП

Пограничники назвали две причины безумных очередей на границах Украины

Основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска. Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE

Кадры больницы в Киеве, куда попали обломки ракеты: Новини.LIVE на месте происшествия

Утром 11 августа во время воздушной тревоги в Киеве были сбиты вражеские ракеты, обломки которых упали в нескольких районах столицы. В частности, они попали на территорию первой клинической детской больницы. Никто не пострадал, на месте работали взрывотехники.

Детская больница в Оболонском районе. Фото: Новини.LIVE

Украина вышла из железнодорожного соглашения с Россией: что это меняет

Кабинет министров расторг соглашение с правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта, совершенное 14 мая 1993 года в Москве. Соглашение, в частности, предусматривало сохранение технологических связей между железными дорогами Украины и Российской Федерации.

Поезда с грузовыми вагонами на железной дороге. Фото: Министерство восстановления

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