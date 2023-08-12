Головні новини 12 серпня: події та підсумки Новини.LIVE

Пожежа на Кримському мосту 12 серпня. Фото: взято із соцмереж

У суботу, 12 серпня, пролунали декілька потужних вибухів на Кримському мосту, а у Калінінградській області РФ розбився винищувач Су-30. В той час російські терористи продовжують обстрілювати мирні українські міста.

Новини.LIVE зібрали для вас усі важливі новини 12 серпня, які ви могли пропустити.

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Вибухи на Кримському мосту: здійнялася масштабна пожежа

У суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим. Рух транспорту тимчасово перекрили. За словами гауляйтера Аксьонова, у районі Кримського мосту було збито дві ракети. Сама ж переправа нібито не постраждала.

Пожежа на Кримському мосту 12 серпня. Фото: взято із соцмереж

Російський літак Су-30 розбився в Калінінградській області: екіпаж загинув

У РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж. Причиною, як стверджують росЗМІ, стала нібито технічна несправність літака.

Російський літак Су-30. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

У тимчасово окупований Бердянськ завітала "бавовна". Вибух, ймовірно, стався в районі порту. Над місцем вибуху піднялася стіна густого сірого диму. Наслідки пожежі навіть бачать мешканці навколишніх населених пунктів.

Вибух у Бердянську 12 серпня 2023 року. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область: постраждали люди

Сьогодні, 12 серпня, російські окупанти декілька разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ворожих атак постраждали троє людей.

Наслідки російського обстрілу. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Російська армія обстріляла Куп'янськ-Вузловий: загинула жінка

Також 12 серпня російські окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, що на Харківщині. Сталося це близько п'ятої ранку. Внаслідок цього загинула 73-річна жінка. Також було пошкоджено житловий будинок.

Наслідки обстрілу Харківщини 27 липня. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Мільйони українців повертаються додому, де і коли пройти кордон без черги

Коли зменшаться черги на кордоні з Польщею, скільки українців повертаються назад до України та чому Росія посилила терор на прикордонні — в інтервʼю Новини.LIVE розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Черги на КПП "Ягодин". Фото: Новини.LIVE

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