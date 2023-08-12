Главные новости 12 августа: события и итоги Новини.LIVE

Пожар на Крымском мосту 12 августа Фото: взято из соцсетей

В субботу, 12 августа, прогремели несколько мощных взрывов на Крымском мосту, а в Калининградской области РФ разбился истребитель Су-30. В то же время российские террористы продолжают обстреливать мирные украинские города.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 12 августа, которые вы могли пропустить.

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Взрывы на Крымском мосту: произошел масштабный пожар

В субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым. Движение транспорта временно перекрыли. По словам гауляйтера Аксенова, в районе Крымского моста были сбиты две ракеты. Сама же переправа вроде бы не пострадала.

Пожар на Крымском мосту 12 августа Фото: взято из соцсетей

Российский самолет Су-30 разбился в Калининградской области: экипаж погиб

В РФ разбился истребитель Су-30 В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж. Причиной, как утверждают росСМИ, стала якобы техническая неисправность самолета.

Российский самолет Су-30. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Бердянске раздался взрыв

Временно оккупированный Бердянск посетил "хлопок". Взрыв, вероятно, произошел в районе порта. Над местом взрыва поднялась стена густого серого дыма. Последствия пожара даже видят жители окрестных населенных пунктов.

Взрыв в Бердянске 12 августа 2023 года. Фото: Андрющенко Time\Telegram

Оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область: пострадали люди

Сегодня, 12 августа, российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсонскую область. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Последствия русского обстрела. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Российская армия обстреляла Купянск-Узловой: погибла женщина

Также 12 августа российские оккупанти обстреляли Купянск-Узловой Харьковской области. Произошло это около пяти утра. В результате погибла 73-летняя женщина. Также был поврежден жилой дом.

Последствия обстрелов Харьковской области 27 июля. Иллюстративное фото: Олег Синегубов

Миллионы украинцев возвращаются домой, где и когда пройти границу без очереди

Когда уменьшатся очереди на границе с Польшей, сколько украинцев возвращаются обратно в Украину и почему Россия усилила террор на пограничье — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Очереди на КПП "Ягодин". Фото: Новини.LIVE

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