Головні новини України 14 серпня: події та підсумки

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні, 14 серпня, російські окупанти вкотре атакували Одесу. Ворог застосував 15 БпЛА та вісім ракет типу "Калібр". Через дії окупантів сильно пошкоджений супермаркет Fozzy. Також українцям варто знати про зміни в мобілізації у вересні та нову військову допомогу від США.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 14 серпня, які ви могли пропустити.

Читайте також:

Наслідки чергового обстрілу Одеси: що пережили люди

Згорілий супермаркет. Фото: Новини.LIVE

У ніч з 13 на 14 серпня російські терористи нещадно обстрілювали Одесу.

Школи, дитячі садочки, гуртожиток, медичні установи, житлові будинки — і це далеко не весь перелік об’єктів, що постраждали внаслідок чергової ворожої атаки російських військ по Одесі. Окупанти вдарили підступно вночі, коли люди відпочивали. Не зупинило їх навіть те, що сьогодні весь православний світ святкує Медовий Спас. Попри кількагодинний обстріл, лише дивом ніхто не загинув.

Журналісти Новини.LIVE побували в кількох районах Одеси, які найбільше постраждали від рук окупантів та поспілкувалися із місцевими мешканцями.

Мобілізація в Україні з 1 вересня: що зміниться та кого точно заберуть до ЗСУ

Призов на військову службу в Україні. Фото: МОТЦК та СП

Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 15 листопада. А тому військовозобов'язаним українцям слід бути готовими до того, що й осінь буде періодом призову на військову службу. Також слід враховувати, що влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації.

Розповідаємо, до яких змін слід готуватися з 1 вересня, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати відстрочку, а хто — повістку.

Українці масово повертаються додому: у ДПС назвали цифри



Черги на кордонах. Фото: tudy.pl

Згідно з офіційною статистикою Держприкордонслужби, у червні більший потік людей був на виїзд з України, а от уже в липні, навпаки, на вʼїзд. Така сама ситуація спостерігається в останні дні серпня. Тобто українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що увійшло

Державний секретар США Ентоні Блінкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS

Сьогодні, 14 серпня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість 200 млн доларів.

Зеленський відвідав військових, які ведуть наступальні дії на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський в Донецькій області. Фото: ОП

У понеділок, 14 серпня, Президент України Володимир Зеленський відвідав бійців у Донецькій області. Також він обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Єрмак розповів про нові санкції проти РФ від відомих світових компаній

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

У понеділок, 14 серпня, низка світових відомих компаній ввела санкції проти Росії. Це зробили компанії Mercedes-Benz і BMW, Microsoft та Google.

Більше актуальних новин України та світу читайте на нашому сайті Новини.LIVE!