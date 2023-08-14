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Українці масово повертаються додому: у ДПС назвали цифри

14 серпня 2023 16:54
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Черги на кордонах: у ДПС назвали цифри
Черги на кордонах. Фото: tudy.pl
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Згідно з офіційною статистикою Держприкордонслужби, у червні більший потік людей був на виїзд з України, а от уже в липні, навпаки, на вʼїзд. Така сама ситуація спостерігається в останні дні серпня. Тобто українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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"У липні кордон перетнуло 3,8 млн осіб. Це майже на 600 тисяч осіб більше, ніж було у червні та травні. Але якщо аналізувати серпень минулого року, то цього року черг більше все-таки на вʼїзд до України. Українці повертаються з відпусток, а також везуть дітей до школи", — зазначив Демченко.

Речник прикордонників також додав, що якщо на кінець весни на добу в обох напрямках пасажиропотік міг коливатися на рівні 85-90 тисяч осіб, то з початком літа значно зріс.

Наразі у будні на добу він становить приблизно 120 тисяч в обох напрямках, а у вихідні може досягати 130-140 тисяч.

Нагадаємо, основними причинами великих черг на українському кордоні в бік країн ЄС, особливо Польщі, стали виїзди українців у літні відпустки.

Окрім того, в останні два місяці відмічають черги і на вʼїзд до України. Це означає, що українці більше повертаються додому, аніж виїжджають.

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