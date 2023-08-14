Очереди на границах: в ГПС назвали цифры

Очереди на границах. Фото: tudy.pl

Согласно официальной статистике Госпогранслужбы, в июне большее количество людей было на выезд из Украины, а вот уже в июле, наоборот, на въезд. Подобная ситуация наблюдается также в последние дни августа. То есть украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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"В июле границу пересекло 3,8 млн человек. Это почти на 600 тысяч человек больше, чем было в июне и мае. Но если анализировать август прошлого года, то в этом году очередей больше все-таки на въезд в Украину. Украинцы возвращаются из отпусков, а также везут детей в школу", — отметил Демченко.

Спикер пограничников также добавил, что если к концу весны в сутки в обоих направлениях пассажиропоток мог колебаться на уровне 85-90 тысяч человек, то с началом лета значительно возрос.

В будние дни в сутки он составляет примерно 120 тысяч в обоих направлениях, а в выходные может достигать 130-140 тысяч.

Напомним, основными причинами больших очередей на украинской границе в сторону стран ЕС, особенно Польши, стали выезды украинцев в летние отпуска.

Кроме того, в последние два месяца отмечают очереди и на въезд в Украину. Это значит, что украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.