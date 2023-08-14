Главные новости Украины 14 августа: события и итоги

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Сегодня, 14 августа, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу. Враг применил 15 БпЛА и восемь ракет типа "Калибр". Из-за действий оккупантов сильно поврежден супермаркет Fozzy. Также украинцам следует знать об изменениях в мобилизации в сентябре и новой военной помощи от США.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 14 августа, которые вы могли пропустить.

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Последствия очередного обстрела Одессы: что пережили люди

Сгоревший супермаркет. Фото: Новини.LIVE

В ночь с 13 на 14 августа российские террористы беспощадно обстреливали Одессу.

Школы, детские сады, общежитие, медицинские учреждения, жилые дома — и это далеко не весь перечень пострадавших в результате очередной вражеской атаки российских войск по Одессе объектов. Оккупанты ударили коварно ночью, когда люди отдыхали. Не остановило их даже то, что сегодня весь православный мир отмечает Медовый Спас. Несмотря на несколькочасовые обстрелы, только чудом никто не погиб.

Журналисты Новини.LIVE побывали в нескольких районах Одессы, наиболее пострадавших от рук оккупантов и пообщались с местными жителями.

Мобилизация в Украине с 1 сентября: что изменится и кого точно заберут в ВСУ

Призыв на военную службу в Украине. Фото: МОТЦК и СП

Военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября. Поэтому военнообязанным украинцам следует быть готовыми к тому, что и осень будет периодом призыва на военную службу. Также следует учитывать, что власти регулярно обновляют нормы и правила мобилизации.

Рассказываем, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября, кто из военнообязанных мужчин может получить отсрочку, а кто — повестку.

Украинцы массово возвращаются домой: в ГПС назвали цифры



Очереди на границах. Фото: tudy.pl

Согласно официальной статистике Госпогранслужбы, в июне больший поток людей был на выезд из Украины, а вот уже в июле, наоборот, на въезд. Такая же ситуация наблюдается в последние дни августа. То есть украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

США объявили новый пакет военной помощи для Украины: что вошло

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото: TUPOU VAIPULU/Pool via REUTERS

Сегодня, 14 августа, США объявили новый пакет военной помощи для Украины. Его общая стоимость 200 млн долларов.

Зеленский посетил военных, ведущих наступательные действия в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в Донецкой области Фото: ОП

В понедельник, 14 августа, Президент Украины Владимир Зеленский посетил бойцов Донецкой области. Также он обсудил с комбригами и комбатами военных соединений проблемные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие, и пути их решения.

Ермак рассказал о новых санкциях против РФ от известных мировых компаний

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

В понедельник, 14 августа, ряд известных мировых компаний ввел санкции против России. Это сделали компании Mercedes-Benz и BMW, Microsoft и Google.

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