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Головні новини України 15 серпня: ранковий обстріл України та черги на кордоні

15 серпня 2023 21:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Головні новини 15 серпня: події та підсумки
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні, 15 серпня, росіяни здійснили масований ракетний удар по Україні. Ворог застосував крилаті ракети Х-22, Х-101/Х-555 та "Калібри". Через дії російських терористів є влучання у Луцьку, Дніпрі та Львові. Також українцям варто знати, що з початку тижня на прикордонних пунктах пропуску на виїзд з України спостерігається найменша завантаженість.

Новини.LIVE зібрали для вас всі важливі новини 15 серпня, які ви могли пропустити.

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Наслідки ракетного удару по Україні: що пережили люди

Зранку 15 серпня російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Дніпрі, Львові, Вінницькій, Хмельницькій та Черкаській областях. 

У Львові пошкоджено житлові будинки та зруйновано дитячий садок. Загиблих, на щастя, немає, проте постраждали 15 людей, серед яких діти.

обстріл Львова
Наслідки ракетного удару по Львову. Фото: ДСНС

 А в Луцьку під ворожий обстріл потрапило виробниче підприємство. Внаслідок цього відбулося руйнування конструкцій та виникла пожежа. З-під завалів врятували одного постраждалого та вилучили тіла ще трьох загиблих. 

В які дні тижня на кордоні найбільші черги: відповідь ДПС

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Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE

Найменша завантаженість на прикордонних пунктах пропуску на виїзд з України спостерігається на початку тижня — у понеділок, вівторок та початок середи. Найбільша — з кінця середи, четвер, пʼятниця.

Міністр фінансів Німеччини схвалив постачання Україні ракет Taurus, — ЗМІ

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Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Під час візиту до Києва федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер схвалив поставку в Україну крилатих ракет Taurus. Проте перед остаточним рішенням німецький уряд повинен спочатку проконсультуватися з іншими союзниками.

В ООН підрахували, скільки цивільних загинуло від початку війни

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Наслідки удару по багатоповерхівці у Львові 15 серпня. Фото: ДСНС

В Україні з початку вторгнення РФ загинули 4358 чоловіків, 2623 жінок, 285 хлопчиків і 231 дівчинка, тоді як стать 29 дітей і 1918 дорослих поки не вдалося встановити.

В Раді ходять чутки про нову політсилу Зеленського: нардеп припустив, хто замінить "Слуг народу"

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Зеленський у Верховній Раді. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Після заяви голови ВРУ Руслана Стефанчука щодо можливості провести вибори в умовах війни, почалися розмови щодо політичних сил, які б зайняли лідерство у перегонах. Експерти вважають, що абсолютна більшість "Слуги народу" не пройдуть знову до Ради після гучних скандалів під час війни. 

Народний депутат від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко розповів, що ходять чутки про нову політсилу Зеленського. 

Швеція надасть новий пакет військової допомоги Україні: на яку суму

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Міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Фото: Reuters

Швеція надасть Україні тринадцятий пакет військової допомоги, сума якого становить 3,4 мільярда шведських крон (близько 35 мільйонів доларів США). До нього, зокрема, увійдуть, боєприпаси для систем ППО і до бойових машин, які країна передала раніше. 

Зеленський відвідав військових, які воюють на Мелітопольському напрямку

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Зеленський зустрівся з військовими. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Запорізьку область. Так, зокрема, він відвідав бригади військових, які ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку. 

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