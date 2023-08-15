Главные новости 15 августа: события и итоги

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Сегодня, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры". Из-за действий российских террористов есть попадания в Луцке, Днепре и Львове. Также украинцам следует знать, что с начала недели на пограничных пунктах пропуска на выезд из Украины наблюдается малейшая загруженность.

Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 15 августа, которые вы могли пропустить.

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Последствия ракетного удара по Украине: что пережили люди

Утром 15 августа российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Днепре, Львове, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.

Во Львове повреждены жилые дома и разрушен детский сад. Погибших, к счастью, нет, однако пострадали 15 человек, среди которых дети.

Последствия ракетного удара по Львову Фото: ГСЧС

А в Луцке под вражеский обстрел попало производственное предприятие. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасли одного пострадавшего и изъяли тела еще троих погибших.

В какие дни недели на границе самые большие очереди: ответ ГНС

Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE

Наименьшая загруженность на пограничных пунктах пропуска на выезд из Украины наблюдается в начале недели — в понедельник, вторник и начало среды. Самая большая — с конца среды, четверг, пятница.

Министр финансов Германии одобрил поставки Украине ракет Taurus, — СМИ

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр финансов Германии Кристиан Линднер. Фото: t.me/ministry_of_defense_ru

Во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.

В ООН подсчитали, сколько гражданских погибло с начала войны

Последствия удара по высотке во Львове 15 августа. Фото: ГСЧС

В Украине с начала вторжения РФ погибли 4358 мужчин, 2623 женщин, 285 мальчиков и 231 девочка, тогда как пол 29 детей и 1918 взрослых пока не удалось установить.

В Раде ходят слухи о новой политсиле Зеленского: нардеп предположил, кто заменит "Слуг народа"

Зеленский в Верховной Раде. Фото: vechirniy.kyiv.ua

После заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о возможности провести выборы в условиях войны, начались разговоры о политических силах, которые заняли бы лидерство в гонке. Эксперты считают, что абсолютное большинство "Слуги народа" не пройдут снова в Раду после громких скандалов во время войны.

Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что ходят слухи о новой политсиле Зеленского.

Швеция предоставит новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Швеции Пал Йонсон. Фото: Reuters

Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.

Зеленский посетил военных, воюющих на Мелитопольском направлении

Зеленский встретился с военными. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Во время нее он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.

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