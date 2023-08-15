Главные новости 15 августа: события и итоги

Главные новости Украины 15 августа: утренний обстрел Украины и очереди на границе
Сегодня, 15 августа, россияне нанесли массированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые ракеты Х-22, Х-101/Х-555 и "Калибры". Из-за действий российских террористов есть попадания в Луцке, Днепре и Львове. Также украинцам следует знать, что с начала недели на пограничных пунктах пропуска на выезд из Украины наблюдается малейшая загруженность.
Новини.LIVE собрали для вас все важные новости 15 августа, которые вы могли пропустить.
Последствия ракетного удара по Украине: что пережили люди
Утром 15 августа российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались в Днепре, Львове, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях.
Во Львове повреждены жилые дома и разрушен детский сад. Погибших, к счастью, нет, однако пострадали 15 человек, среди которых дети.
А в Луцке под вражеский обстрел попало производственное предприятие. В результате произошло разрушение конструкций и возник пожар. Из-под завалов спасли одного пострадавшего и изъяли тела еще троих погибших.
В какие дни недели на границе самые большие очереди: ответ ГНС
Наименьшая загруженность на пограничных пунктах пропуска на выезд из Украины наблюдается в начале недели — в понедельник, вторник и начало среды. Самая большая — с конца среды, четверг, пятница.
Министр финансов Германии одобрил поставки Украине ракет Taurus, — СМИ
Во время визита в Киев федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер одобрил поставку в Украину крылатых ракет Taurus. Однако перед окончательным решением германское правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками.
В ООН подсчитали, сколько гражданских погибло с начала войны
В Украине с начала вторжения РФ погибли 4358 мужчин, 2623 женщин, 285 мальчиков и 231 девочка, тогда как пол 29 детей и 1918 взрослых пока не удалось установить.
В Раде ходят слухи о новой политсиле Зеленского: нардеп предположил, кто заменит "Слуг народа"
После заявления главы ВРУ Руслана Стефанчука о возможности провести выборы в условиях войны, начались разговоры о политических силах, которые заняли бы лидерство в гонке. Эксперты считают, что абсолютное большинство "Слуги народа" не пройдут снова в Раду после громких скандалов во время войны.
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что ходят слухи о новой политсиле Зеленского.
Швеция предоставит новый пакет военной помощи Украине: на какую сумму
Швеция предоставит Украине тринадцатый пакет военной помощи, сумма которого составляет 3,4 миллиарда шведских крон (около 35 миллионов долларов США). В него, в частности, войдут боеприпасы для систем ПВО и боевых машин, которые страна передала ранее.
Зеленский посетил военных, воюющих на Мелитопольском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Запорожскую область. Во время нее он посетил бригады военных, которые ведут наступательные действия на Мелитопольском направлении.
Более актуальные новости Украины и мира читайте на нашем сайте Новини.LIVE!