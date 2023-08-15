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В які дні тижня на кордоні найбільші черги: відповідь ДПС

15 серпня 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Де найбільші черги на кордоні та у які дні: пояснення ДПС
Черги на кордоні. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Найменша завантаженість на прикордонних пунктах пропуску на виїзд з України спостерігається на початку тижня — у понеділок, вівторок та початок середи. Найбільша — з кінця середи, четвер, пʼятниця.

Про це в інтерв`ю Новини.LIVE розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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"Найменші черги на кордоні на виїзд з України на початку тижня — у понеділок, вівторок та початок середи, а найбільші — з кінця середи, четвер, пʼятниця. Наприклад, за добу минулого понеділка кордон перетнуло 117 тисяч осіб. Великих черг на виїзд з України в цей час не фіксувалося", — уточнив Демченко.

Він також додав, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до кінця літа.

Нагадаємо, згідно офіційної статистики Держприкордонслужби, у червні більший потік людей був на виїзд з України, а от вже у липні навпаки — на вʼїзд. Така ж ситуація спостерігається в останні дні серпня. Тобто українці більше повертаються додому, аніж виїжджають. 

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