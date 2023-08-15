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В какие дни недели на границе самые большие очереди: ответ ГПС

15 августа 2023 06:30
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Где самые большие очереди на границе и в какие дни: объяснение ГНС
Очереди на границе. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Наименьшая загруженность на пограничных пунктах пропуска на выезд из Украины наблюдается в начале недели — в понедельник, вторник и начале среды. Самая большая — с конца среды, четверг, пятница.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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"Наименьшие очереди на границе на выезд из Украины в начале недели — в понедельник, вторник и начало среды, а самые большие — с конца среды, четверг, пятница. Например, за сутки минувшего понедельника границу пересекло 117 тысяч человек. Больших очередей на выезд из Украины в это время не фиксировалось", — уточнил Демченко.

Он также добавил, что высокая динамика пассажиропотока будет сохраняться до конца лета.

Напомним, согласно официальной статистике Госпогранслужбы, в июне больший поток людей был на выезд из Украины, а вот уже в июле наоборот — на въезд. Подобная ситуация наблюдается в последние дни августа. То есть украинцы больше возвращаются домой, чем уезжают.

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