Гору Піп Іван замело снігом після сильного штору

Гору Піп Іван замело снігом після сильного шторму: вражаючі фото
У Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.
Світлинами з вершини поділився Василь Фіцак.
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"Після п'яти діб шторму небеса отворились і подарували прекрасний день", — написав Фіцак.
Нагадаємо, у Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випав шар снігу майже у два метри.
Також ми писали, що у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.