Гору Піп Іван замело снігом після сильного штору

Гора Піп Іван

У Карпатах продовжується справжня зима. Гору Піп Іван замело снігом після п'яти діб шторму.

Світлинами з вершини поділився Василь Фіцак.

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"Після п'яти діб шторму небеса отворились і подарували прекрасний день", — написав Фіцак.

Нагадаємо, у Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випав шар снігу майже у два метри.

Також ми писали, що у Карпатах через аномально теплу зиму прокинувся бурий ведмідь.