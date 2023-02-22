Гору Поп Иван замело снегом после сильного штора

Гора Поп Иван

В Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.

Фотографиями с вершины поделился Василий Фицак.

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"После пяти суток шторма небеса открылись и подарили прекрасный день", — написал Фицак.

Напомним, в Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.

Также мы писали, что в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.