Гору Поп Иван замело снегом после сильного штора

Гору Поп Иван замело снегом после сильного шторма: впечатляющие фото
В Карпатах продолжается настоящая зима. Гору Поп Иван замело снегом после пяти суток шторма.
Фотографиями с вершины поделился Василий Фицак.
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"После пяти суток шторма небеса открылись и подарили прекрасный день", — написал Фицак.
Напомним, в Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.
Также мы писали, что в Карпатах из-за аномально теплой зимы проснулся бурый медведь.