Снігопад у Карпатах: ДСНС показала фото з гори Піп Іван

На горі Піп Іван у Карпатах намело два метри снігу
У Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випав шар снігу майже у два метри.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Потужний снігопад у Карпатах
"А у горах зберігаються складні погодні умови. Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", — ідеться у повідомленні.
Відомство також оприлюднило фото чималого шару снігу поблизу пункту ДСНС на горі Піп Іван.
Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у Карпатах сьогодні, 19 лютого, буде сильний сніг та пориви вітру до 25-30 м/с.