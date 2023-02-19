Снігопад у Карпатах: ДСНС показала фото з гори Піп Іван

У Карпатах вирує потужна завірюха

У Карпатах зберігаються складні погодні умови. Зокрема, на горі Піп Іван Чорногірський випав шар снігу майже у два метри.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Потужний снігопад у Карпатах

"А у горах зберігаються складні погодні умови. Так, сьогодні на горі Піп Іван Чорногірський хуртовина та майже двометровий шар снігу", — ідеться у повідомленні.

Відомство також оприлюднило фото чималого шару снігу поблизу пункту ДСНС на горі Піп Іван.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у Карпатах сьогодні, 19 лютого, буде сильний сніг та пориви вітру до 25-30 м/с.