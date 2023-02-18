Погода в Україні 19 лютого - прогноз погоди на завтра

У Карпатах очікується значний сніг та сильний вітер

У неділю, 19 лютого, в Україні йтиме дощ, на Закарпатті сильний, у Карпатах очікується значний сніг та сильний вітер, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ; на решті території місцями невеликі опади. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла

У Києві та області 19 лютого очікується місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, увечері п'ятниці 17 лютого столицю України накрив снігопад.