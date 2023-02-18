Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow До +8 градусів, але з дощем: прогноз погоди в Україні на завтра arrow

До +8 градусів, але з дощем: прогноз погоди в Україні на завтра

18 лютого 2023 20:55
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Погода в Україні 19 лютого - прогноз погоди на завтра
У Карпатах очікується значний сніг та сильний вітер
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У неділю, 19 лютого, в Україні йтиме дощ, на Закарпатті сильний, у Карпатах очікується значний сніг та сильний вітер, вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Деталі

У південній частині, західних та Вінницькій областях помірний дощ (вночі з мокрим снігом), в Карпатах значний сніг, на Закарпатті значний дощ; на решті території місцями невеликі опади. На Лівобережжі та в Карпатах на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 7-12° тепла

У Києві та області 19 лютого очікується місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Нагадаємо, увечері п'ятниці 17 лютого столицю України накрив снігопад

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

21:19 Після російської агресії проти України генсек НАТО попередив світ про небезпеку Китаю

21:13 В Україні діють нові правила сплати податків на квартири: кого стосується

21:09 У Британії вже розпочали навчання українських пілотів на літаках НАТО, — Ріші Сунак

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:36 "Погляньте, що путін зробив зі своєю країною": Блінкен озвучив втрати рф у війні

Ексклюзив

20:30 Україна разом з партнерами добиватиметься безперешкодної роботи зернової угоди

20:14 Олена Зеленська розповіла, що найперше хотіла би зробити після перемоги

19:58 Заява лідера Чехії про "небажані сценарії" поразки рф: Кулеба різко відповів

19:44 Путіна обов’язково чекає розплата за злочини в Україні, — Блінкен

Новина з відео

21:37 Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

Новина з відео

20:59 Перевіряла, чи не гумова: у США жінка випадково розбила скульптуру за 42 тис. доларів

Новина з відео

19:17 Росіяни атакували селище на Луганщині: пошкоджено будинки, літня жінка отримала поранення

Новина з відео

18:44 У Запорізьку область прибули 43 автобуси з "вагнерівцями", — мер Мелітополя

Новина з відео

15:33 Нічний "відстріл" окупантів: у СБУ показали, як працюють українські снайпери

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:35 Ще одне судно вийде у рамках програми Grain from Ukraine з чорноморського порту: зерно піде до Африки

Новина з відео

12:09 Окупанти пошкодили десять багатоповерхівок та поранили двох людей у Хмельницькому

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Оновлено

15:00 Сидіти весь день шкідливо для здоров'я — науковці знайшли простий спосіб цьому протистояти

10:00 Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

Актуальне по темі

None 18 Лютий 21:37

Кожен удар по Україні матиме конкретні юридичні наслідки для росії, — Зеленський

None 18 Лютий 21:19

Після російської агресії проти України генсек НАТО попередив світ про небезпеку Китаю

None 18 Лютий 15:28

В Україні діють нові правила сплати податків на квартири: кого стосується

None 18 Лютий 21:10

У Британії вже розпочали навчання українських пілотів на літаках НАТО, — Ріші Сунак

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB