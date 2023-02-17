Київ накрив снігопад: заворожуюче фото і відео

Увечері п'ятниці у столиці України засніжило

Увечері п'ятниці 17 лютого столицю України накрив снігопад, передають Новини.LIVE.

За повідомленням Укргідрометеоцентру, у суботу, 18 лютого, на українців очікується похмура погода. При цьому у деяких областях очікується мокрий сніг із дощем.

Погода в Україні

У західних областях дощ, на Закарпатті значний дощ; температура вночі 0…+5°С, удень +4…+9°С, у Карпатах сильний сніг, температура вночі та вдень близько 0°. На решті території мокрий сніг та дощ, у північно-східних областях сильний сніг; температура вночі від +2°С до -3°С, удень +4…+9°С; у східних областях та в Сумській області вночі 7-12° морозу, вдень близько 0°С.

Також повідомляється, що на Лівобережжі та в Карпатах, вночі в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Якою буде погода на Київщині

На Київщині буде вітряно. Особливо у суботу пориви вітру 17-22 м/с.

Це зумовлено проходженням атмосферного фронту, який принесе завтра вночі опади у вигляді мокрого снігу, а вдень невеликий дощ. В неділю та понеділок без істотних опадів, а у вівторок очікуємо новий атмосферний фронт.

Температурні показники в денні години з позначкою плюс.