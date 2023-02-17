Киев накрыл снегопад: завораживающее фото и видео

Вечером пятницы в столице Украины заснежило

Вечером пятницы, 17 февраля, столицу Украины накрыл снегопад, передают Новини.LIVE.

По сообщению Укргидрометеоцентра, в субботу, 18 февраля, украинцев ожидается пасмурная погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Украине

В западных областях дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью 0...+5°С, днем +4...+9°С, в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем около 0°. На остальной территории мокрый снег и дождь, в северо-восточных областях сильный снег; температура ночью от +2°С до -3°С, днем +4…+9°С; в восточных областях и в Сумской области ночью 7-12° мороза, днем около 0°С.

Также сообщается, что на Левобережье и в Карпатах, ночью в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. на высокогорье Карпат 40 м/с.

Какая будет погода на Киевщине

В Киевской области будет ветрено. Особенно в субботу порывы ветра 17-22 м/с.

Это связано с прохождением атмосферного фронта, который принесет завтра ночью осадки в виде мокрого снега, а днем небольшой дождь. В воскресенье и понедельник без осадков, а во вторник ожидаем новый атмосферный фронт.

Температурные показатели в дневные часы с отметкой плюс.