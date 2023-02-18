Погода в Україні сьогодні - прогноз погоди на 18 лютого

Погода в Україні 18 лютого буде вітряною

У суботу, 18 лютого, в Україні погода буде вітряною. Майже у всіх регіонах країни очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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В Україні очікуються сильні пориви вітру, у Карпатах до 40 м/с. Температура опуститься до -12 градусів, також не обійдеться без сильних снігопадів та дощів.

У західних областях дощ, на Закарпатті значний дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах значний сніг, температура вночі та вдень близько 0°

На території решти регіонів очікується мокрий сніг та дощ. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла.

На Лівобережжі та в Карпатах, вночі в Україні, крім півдня, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних областях місцями 25 м/с, на високогір'ї Карпат 40 м/с.

Нагадаємо, увечері п'ятниці 17 лютого столицю України накрив снігопад.