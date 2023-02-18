Погода в Украине сегодня - прогноз погоды на 18 февраля.

Мокрый снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня
В субботу, 18 февраля, в Украине погода будет ветреной. Практически во всех регионах страны ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
В Украине ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах — до 40 м/с. Температура опустится до -12 градусов, не обойдется без сильных снегопадов и дождей.
В западных областях дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем около 0°
На территории других регионов ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.
На Левобережье и в Карпатах, ночью в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.
Напомним, вечером пятницы 17 февраля столицу Украины накрыл снегопад.