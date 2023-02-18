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Мокрый снег и шквальный ветер: какой будет погода в Украине сегодня

18 февраля 2023 07:26
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Погода в Украине сегодня - прогноз погоды на 18 февраля.
Погода в Украине 18 февраля будет ветреной.
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В субботу, 18 февраля, в Украине погода будет ветреной. Практически во всех регионах страны ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Подробности

В Украине ожидаются сильные порывы ветра, в Карпатах — до 40 м/с. Температура опустится до -12 градусов, не обойдется без сильных снегопадов и дождей.

В западных областях дождь, в Закарпатье значительный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах сильный снег, температура ночью и днем около 0°

На территории других регионов ожидается мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла.

На Левобережье и в Карпатах, ночью в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с, в западных областях местами 25 м/с, на высокогорье Карпат 40 м/с.

Погода не позавидуешь. Синоптики дали прогноз на сегодня

Напомним, вечером пятницы 17 февраля столицу Украины накрыл снегопад.

 

 

 

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