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"Складна погода": народна синоптикиня оприлюднила прогноз на завтра

17 лютого 2023 21:30
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Якою буде погода 18 лютого: прогноз від Наталки Діденко
Увечері п'ятниці в Києві пішов сильний сніг
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Завтра, 18 лютого, в Україні очікуються значні опади. У деяких регіонах буде сильний вітер

Відповідний прогноз оприлюднила синоптикиня Наталка Діденко

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Сніг по всій Україні

"Завтра в Україні буде складна погода", — зазначила синоптик. 

Відповідно до прогнозу, завтра очікуються сильні дощі в західних областях, сильний сніг у Карпатах, а також сильний мокрий сніг - на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині.

"Загалом 18 лютого повсюди в Україні — мокрий сніг та дощ, переважно помірні опади. Там, де випадатиме мокрий сніг - відповідно, налипання мокрого снігу, водії, обережно! на дорогах буде казна-що", — написала Діденко. 

Небезпечні метеорологічні явища

За даними синоптика, негоду завтра посилюватиме сильний вітер. Пориви в Україні скрізь досягатимуть 15-20 чи й більше метрів за секунду. У Карпатах — дуже сильний вітер. Напрямок вітру — західний, південно-західний.

Діденко наголосила, що такий вітер є небезпечним метеорологічним явищем. 

Температура повітря

"Температура повітря також не пастиме задніх, щоб тримати синоптиків у тонусі. Розмах градусних крил завтра — від -12 вночі на сході до +12 вдень на заході", — зазначається у повідомленні. 

Діденко також зазначила, що найближчої ночі очікується в більшості областей України від 2 тепла до 3 морозу, на заході +2+6 градусів, на сході -5-12 градусів.

Вдень у суботу передбачається +4+8 градусів, в західних областях та на півдні +6+12 градусів, у східній частині від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода у Києві

У неділю на вихідних буде сильний вітер із штормовими поривами до 20 метрів за секунду. 

"Дуже ретельно вважайте на старі дерева, місця паркування, не стійте довго під будинками, звідки вітер може зсовувати залишки льоду чи мокрого снігу", — попередила синоптикиня. 

За її інформацією, вночі та вранці в Києві буде йти мокрий сніг, вдень опади слабшатимуть, переходитиме у незначний дощ, поступово припиняться.

"Завжди, навіть серед негоди, є щось оптимістичне. І це "щось" завтра в столиці - температура повітря, яка вдень досягатиме +7 градусів. Зрозуміло, що така активна бурхлива синоптична ситуація не лише триматиме в тонусі синоптиків, але й може вибивати з цього тонусу метеозалежних людей. Не піддавайтеся, вже сьогодні підготуйте себе та поблизу себе необхідні засоби та способи мінімізувати вплив передвесняної активної синоптичної ситуації", — написала Діденко. 

Нагадаємо, увечері п'ятниці 17 лютого столицю України накрив снігопад

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