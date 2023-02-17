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"Сложная погода": народный синоптик обнародовала прогноз на завтра

17 февраля 2023 21:30
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Какая будет погода 18 февраля: прогноз от Наталки Диденко
Вечером пятницы в Киеве пошел сильный снег
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 18 февраля, в Украине ожидаются значительные осадки. В некоторых регионах будет сильный ветер.

Соответствующий прогноз обнародовала синоптика Наталья Диденко.

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Снег по всей Украине

"Завтра в Украине будет сложная погода", — отметила синоптик.

Согласно прогнозу, завтра ожидаются сильные дожди в западных областях, сильный снег в Карпатах, а также сильный мокрый снег — в Полтавской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

"В целом 18 февраля повсюду в Украине — мокрый снег и дождь, преимущественно умеренные осадки. Там, где выпадает мокрый снег, соответственно, налипание мокрого снега. Водители, осторожно! На дорогах будет еще та погода", — написала Диденко.

Опасные метеорологические явления

По данным синоптика, непогоду завтра будет усиливать сильный ветер. Порывы в Украине будут везде достигать 15-20 или более метров в секунду. В Карпатах очень сильный ветер. Направление ветра — западное, юго-западное.

Диденко подчеркнула, что такой ветер является опасным метеорологическим явлением.

Температура воздуха

"Температура воздуха также не будет пасти задних, чтобы держать синоптиков в тонусе. Размах градусных крыльев завтраот -12 градусов ночью на востоке до +12 градусов днем на западе", — отмечается в сообщении.

Диденко также отметила, что в ближайшую ночь ожидается в большинстве областей Украины от +2 градусов до -3 градусов, на западе +2...+6 градусов, на востоке -5...-12 градусов.

Днем в субботу ожидается +4...+8 градусов, в западных областях и на юге +6...+12 градусов, в восточной части от -2 градусов до +2 градусов.

Погода в Киеве

На выходных будет сильный ветер со штормовыми порывами до 20 метров в секунду.

"Очень тщательно ведите себя возле старых деревьев, выбирайте места парковки, не стойте долго под домами, откуда ветер может сдвигать остатки льда или мокрого снега", — предупредила синоптик.

По ее информации, ночью и утром в Киеве будет идти мокрый снег, днем осадки будут ослабевать, переходить в незначительный дождь, постепенно прекратятся.

"Всегда, даже среди непогоды, есть что-то оптимистическое. И это "что-то" завтра в столице — температура воздуха, которая днем будет достигать +7 градусов. Понятно, что такая активная бурная синоптическая ситуация не только будет держать в тонусе синоптиков, но и может выбивать из этого тонуса метеозависимых людей. Не поддавайтесь, уже сегодня подготовьте себя и поблизости держите необходимые средства и способы минимизировать влияние предвесенней активной синоптической ситуации", — написала Диденко.

Напомним, вечером пятницы 17 февраля столицу Украины накрыл снегопад.

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