Погода в Украине 19 февраля - прогноз погоды на завтра.

До +8 градусов, но с дождем: прогноз погоды в Украине на завтра
В воскресенье, 19 февраля, в Украине будет дождь, в Закарпатье сильный, в Карпатах ожидается сильный снег и сильный ветер, ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Подробности
В южной части, западных и Винницких областях умеренный дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах сильный снег, на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории местами небольшие осадки. На Левобережье и в Карпатах на дорогах местами гололедица.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла
В Киеве и области 19 февраля ожидается небольшой дождь (ночью с мокрым снегом).
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. В столице температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6° тепла, в Киевской области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.
Напомним, вечером пятницы 17 февраля столицу Украины накрыл снегопад.