Снегопад в Карпатах: ГСЧС показала фото с горы Поп Иван

На горе Поп Иван в Карпатах намело два метра снега
В Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
-
Николаевские десантники уничтожили вражеский новейший танк из Джавелина
-
Стала известна причина смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея
-
Что такое "критическое игнорирование", и как оно помогает чистить информационное пространство
-
Россия обвиняет Украину в подготовке ядерной провокации: что придумали на этот раз
-
Компании Shell и Vitol обвинили в затягивании войны с Украиной: какая причина
-
Журналистов били палками на глазах полиции: девятая годовщина событий под Одесской обладминистрацией
-
Обещает прозрачность: Резников рассказал, как будут выбирать Антикоррупционный совет при Минобороны
-
Ученые восстановили образ женщины, которая жила на территории Саудовской Аравии 2000 лет назад
-
Брат Саакашвили сказал, почему путин ненавидит Михаэля
-
Страны ЕС могут согласовать совместную закупку боеприпасов для Украины
Мощный снегопад в Карпатах
"А в горах сохраняются сложные погодные условия. Да, сегодня на горе Поп Иван Черногорский вьюга и почти двухметровый слой снега", — говорится в сообщении.
Ведомство также обнародовало фото большого слоя снега вблизи пункта ГСЧС на горе Поп Иван.
Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Карпатах сегодня, 19 февраля, будет сильный снег и порывы ветра до 25-30 м/с.