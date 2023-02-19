Снегопад в Карпатах: ГСЧС показала фото с горы Поп Иван

В Карпатах бурлит мощная метель

В Карпатах сохраняются сложные погодные условия. В частности, на горе Поп Иван Черногорский выпал слой снега почти в два метра.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Мощный снегопад в Карпатах

"А в горах сохраняются сложные погодные условия. Да, сегодня на горе Поп Иван Черногорский вьюга и почти двухметровый слой снега", — говорится в сообщении.

Ведомство также обнародовало фото большого слоя снега вблизи пункта ГСЧС на горе Поп Иван.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Карпатах сегодня, 19 февраля, будет сильный снег и порывы ветра до 25-30 м/с.