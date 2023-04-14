Грибок, пліснява, відсутність світла і душу: в яких умовах переселенці живуть на Тернопільщині

Умови проживання переселенців у Тернопільській області. Фото: Офіс омбудсмена

Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок і пліснява.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на своєму Telegram-каналі.

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Представники офісу омбудсмена відвідали місця проживання переселенців у Тернопільській області.

Це:

гуртожиток Почаївського вищого професійного училища в м. Почаїв;

комплекс будівель дільничної комунальної лікарні в с. Ридомиль;

дитячий садочок у с. Вибудів;

гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі в м. Тернопіль.

Умови проживання переселенців

Як виявили представники офісу уповноваженого ВР з прав людини, у всіх місцях проживання внутрішньо переміщених осіб є серйозні проблеми.

Як живуть переселенці на Тернопільщині

Фото: офіс омбудсмена

Так, усі приміщення уражені грибком і пліснявою.

Умови проживання ВПО в Тернопільській області

Фото: офіс омбудсмена

У дитсадку через проблеми з каналізацією — проблеми з душовими кімнатами, аж до неможливості користуватися.

Жахливі умови проживання переселенців

Фото: офіс омбудсмена

У почаївському гуртожитку зі стелі тече вода, потрапляє у електрощитову. Через це тиждень у гуртожитку немає світла.

Тернопільська область, місця для проживання ВПО

Фото: офіс омбудсмена

Крім того, переселенцям не вистачає елементарних меблів для місць загального користування.

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець показав не менш жахливі умови проживання для переселенців у Дніпропетровській області.