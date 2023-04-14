Грибок, пліснява, відсутність світла і душу: в яких умовах переселенці живуть на Тернопільщині
Офіс омбудсмена перевірив умови проживання внутрішньо переміщених осіб у Тернопільській області. Умови виявилися жахливими, люди сидять без світла, подекуди без душу, у всіх приміщеннях є грибок і пліснява.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив на своєму Telegram-каналі.
Де живуть ВПО на Тернопільщині
Представники офісу омбудсмена відвідали місця проживання переселенців у Тернопільській області.
Це:
- гуртожиток Почаївського вищого професійного училища в м. Почаїв;
- комплекс будівель дільничної комунальної лікарні в с. Ридомиль;
- дитячий садочок у с. Вибудів;
- гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі в м. Тернопіль.
Умови проживання переселенців
Як виявили представники офісу уповноваженого ВР з прав людини, у всіх місцях проживання внутрішньо переміщених осіб є серйозні проблеми.
Так, усі приміщення уражені грибком і пліснявою.
У дитсадку через проблеми з каналізацією — проблеми з душовими кімнатами, аж до неможливості користуватися.
У почаївському гуртожитку зі стелі тече вода, потрапляє у електрощитову. Через це тиждень у гуртожитку немає світла.
Крім того, переселенцям не вистачає елементарних меблів для місць загального користування.
Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець показав не менш жахливі умови проживання для переселенців у Дніпропетровській області.