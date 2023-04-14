Грибок, плесень, отсутствие света и душа: в каких условиях переселенцы живут в Тернопольской области
Офис омбудсмена проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.
Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил на своем Telegram-канале.
Где живут ВПЛ на Тернопольщине
Представители офиса омбудсмена посетили места обитания переселенцев в Тернопольской области.
Это:
- общежитие Почаевского высшего профессионального училища в г. Почаев;
- комплекс зданий участковой коммунальной больницы в с. Ридомыль;
- детский сад в с. Выбудив;
- общежитие Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в г. Тернополь.
Условия проживания переселенцев
Как обнаружили представители офиса уполномоченного ВР по правам человека, во всех местах проживания внутренне перемещенных лиц есть серьезные проблемы.
Так, все помещения поражены грибком и плесенью.
В детском саду из-за проблем с канализацией — проблем с душевыми комнатами, вплоть до невозможности пользоваться.
В почаевском общежитии с потолка течет вода, попадает в электрощитовую. Поэтому неделю в общежитии нет света.
Кроме того, переселенцам не хватает элементарной мебели для мест общего пользования.
Напомним, ранее Дмитрий Лубинец показал не менее ужасающие условия проживания для переселенцев в Днепропетровской области.