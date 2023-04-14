Грибок, плесень, отсутствие света и душа: в каких условиях переселенцы живут в Тернопольской области

Условия обитания переселенцев в Тернопольской области. Фото: Офис омбудсмена

Офис омбудсмена проверил условия проживания внутренне перемещенных лиц в Тернопольской области. Условия оказались ужасными, люди сидят без света, кое-где без душа, во всех помещениях есть грибок и плесень.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил на своем Telegram-канале.

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Представители офиса омбудсмена посетили места обитания переселенцев в Тернопольской области.

Это:

общежитие Почаевского высшего профессионального училища в г. Почаев;

комплекс зданий участковой коммунальной больницы в с. Ридомыль;

детский сад в с. Выбудив;

общежитие Тернопольского высшего профессионального училища ресторанного сервиса и торговли в г. Тернополь.

Условия проживания переселенцев

Как обнаружили представители офиса уполномоченного ВР по правам человека, во всех местах проживания внутренне перемещенных лиц есть серьезные проблемы.

Как живут переселенцы в Тернопольской области

Фото: офис омбудсмена

Так, все помещения поражены грибком и плесенью.

Условия проживания ВПЛ в Тернопольской области

Фото: офис омбудсмена

В детском саду из-за проблем с канализацией — проблем с душевыми комнатами, вплоть до невозможности пользоваться.

Ужасные условия обитания переселенцев

Фото: офис омбудсмена

В почаевском общежитии с потолка течет вода, попадает в электрощитовую. Поэтому неделю в общежитии нет света.

Тернопольская область, места жительства ВПО

Фото: офис омбудсмена

Кроме того, переселенцам не хватает элементарной мебели для мест общего пользования.

Напомним, ранее Дмитрий Лубинец показал не менее ужасающие условия проживания для переселенцев в Днепропетровской области.