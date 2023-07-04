Дефіцит вітамінів може виникати влітку

Лікар тримає вітаміни. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато хто чув, що влітку можна не споживати вітаміни, оскільки їх можна отримувати з раціону. Проте експерти зазнчають, що дефіцити вітамінів не мають так званоїх сезонності.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Тронь.

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"Влітку багато сонця, фруктів та овочів — тож прийом вітамінів буде зайвим. Теж чули таке? Чи є необхідність приймати вітаміни в літньому раціоні. Найсильніший чинник та вплив на наш стан здоров'я спричиняє саме стрес. В нього немає сезонності", — зазначила нутриціологиня.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Що викликає дефіцит вітамінів в організмі:

стрес;

хронічна втома;

хронічний рівень запалення.

Вітаміни в долоні. Фото: Freepik

Чому влітку виникає дефіцит вітамінів

"Навіть, якщо влітку ми прибираємо певні вітаміни, нам досить легко й швидко потрапити в дефіцитні стани. При підвищеному рівні стресу та кортизолі наш організм вичерпує певні вітаміни сильніше за інші, наприклад вітамін D. Мало хто знає, але ми знаходимося на території так званого низького рівня інсоляції, тому Україна має впродовж року постійний дефіцит вітаміну D", — додала експертка.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Організм найбільше вичерпує вітаміни:

В12;

В6;

магній.

"Омега 3 це взагалі така наша базова добавка, тому що вона не накопичується організмом, достатнього рівня з раціону ми не маємо , і плюс при сильному стресі наш організм окислюється. Суплементація омега 3 дуже потужно працює в цьому питанні", — додала Юлія Тронь.

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