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Нужно ли принимать витамины летом

4 июля 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Дефицит витаминов может возникать летом
Врач держит витамины. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие слышали, что летом можно не потреблять витамины, поскольку их возможно получать из рациона. Однако эксперты отмечают, что дефициты витаминов не имеют так называемой сезонности.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Тронь.

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"Летом много солнца, фруктов и овощей — так что прием витаминов будет лишним. Тоже слышали такое? Есть ли необходимость принимать витамины в летнем рационе. Самый сильный фактор и влияние на наше состояние здоровья оказывает именно стресс. У него нет сезонности" , — отметила нутрициолог.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Что вызывает дефицит витаминов в организме:

  • стресс;
  • хроническая усталость;
  • хронический уровень воспаления.
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Витамины в ладони. Фото: Freepik

Почему летом возникает дефицит витаминов

"Даже если летом мы убираем определенные витамины, нам достаточно легко и быстро попасть в дефицитные состояния. низкого уровня инсоляции, поэтому Украина имеет в течение года постоянный дефицит витамина D", — добавила эксперт.

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Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Организм больше исчерпывает витамины:

  • В12;
  • В6;
  • магний.

"Омега 3 это вообще такая наша базовая добавка, потому что она не накапливается организмом, достаточного уровня из рациона у нас нет, и плюс при сильном стрессе наш организм окисляется. Суплементация омега 3 очень мощно работает в этом вопросе",  добавила Юлия Тронь.

Раньше мы писали, что есть для золотистого загара.

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