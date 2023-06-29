Хронічне погане самопочуття в молодому віці

Українска дівчина. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Деякі люди вже в 30 років почуваються ніби на 50. Лікар повідомила чому так трапляється.

Про це повідомила невропатологиня Тетяна Комісарова.

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"Наш імунітет теж має вік, і він може відрізнятись від нашого, біологічного. Більш того, імунний вік може передбачити, чи захворіємо ми на рак, інсульт та інші небезпечні недуги", — повідомила лікарка.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Чим старше ми стаємо, тим нижчим і слабкішим стає наш імунітет:

знижується здатність організму виробляти імунні клітини, їх кількість падає;

кількість частинок, що провокують запальні процеси зростає.

Молода жінка. Фото: Freepik

"При цьому не всі старіють однаково. Спосіб і умови життя сильно впливають на імунітет, і здоров'я двох людей одного віку, які живуть у різних країнах і дотримуються різних харчових звичок та рівня активності, може кардинально відрізнятися одне від одного", — додала лікарка.

Що кажуть дослідження

Результати дослідження показали, що невелика ділянка генетичного коду, молекула мікроРНК-142, здатна надавати вирішальний вплив на сприйнятливість нашого організму до хвороб та лікування

Дівчина займається спортом. Фото: Freepik

Таким чином, можна говорити про свого роду імунний вік людського тіла — за аналогією з біологічним, коли накопичені зміни в імунній системі істотно впливають на стан організму і роблять організм більш беззахисним до різноманітних захворювань.

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