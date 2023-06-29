Хроническое плохое самочувствие в молодом возрасте

Украинская девочка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Некоторые люди уже в 30 лет чувствуют себя как на 50. Врач сообщила почему так случается .

Об этом сообщила невропатолог Татьяна Комиссарова.

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"Наш иммунитет тоже имеет возраст, и он может отличаться от нашего, биологического. Более того, иммунный возраст может предусмотреть, заболеем ли мы раком, инсультом и другими опасными недугами", — сообщила врач.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Чем старше мы становимся, тем ниже и слабее становится наш иммунитет:

снижается способность организма вырабатывать иммунные клетки, их количество падает;

количество частиц, провоцирующих воспалительные процессы, растет.

Молодая женщина. Фото: Freepik

"При этом не все стареют одинаково. Образ и условия жизни сильно влияют на иммунитет, и здоровье двух людей одного возраста, живущих в разных странах и соблюдающих различные пищевые привычки и уровень активности, может кардинально отличаться друг от друга", — добавила врач.

Что говорят исследования

Результаты исследования показали, что небольшой участок генетического кода, молекула микроРНК-142, способен оказывать решающее влияние на восприимчивость нашего организма к болезням и лечению.

Девушка занимается спортом. Фото: Freepik

Таким образом, можно говорить о своего рода иммунном возрасте человеческого тела — по аналогии с биологическим, когда накопленные изменения в иммунной системе оказывают существенное влияние на состояние организма и делают организм более беззащитным к различным заболеваниям.

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