Хроническое плохое самочувствие в молодом возрасте

Почему в 30 вы чувствуете себя на 50: объяснение врача
Некоторые люди уже в 30 лет чувствуют себя как на 50. Врач сообщила почему так случается .
Об этом сообщила невропатолог Татьяна Комиссарова.
"Наш иммунитет тоже имеет возраст, и он может отличаться от нашего, биологического. Более того, иммунный возраст может предусмотреть, заболеем ли мы раком, инсультом и другими опасными недугами", — сообщила врач.
Чем старше мы становимся, тем ниже и слабее становится наш иммунитет:
- снижается способность организма вырабатывать иммунные клетки, их количество падает;
- количество частиц, провоцирующих воспалительные процессы, растет.
"При этом не все стареют одинаково. Образ и условия жизни сильно влияют на иммунитет, и здоровье двух людей одного возраста, живущих в разных странах и соблюдающих различные пищевые привычки и уровень активности, может кардинально отличаться друг от друга", — добавила врач.
Что говорят исследования
Результаты исследования показали, что небольшой участок генетического кода, молекула микроРНК-142, способен оказывать решающее влияние на восприимчивость нашего организма к болезням и лечению.
Таким образом, можно говорить о своего рода иммунном возрасте человеческого тела — по аналогии с биологическим, когда накопленные изменения в иммунной системе оказывают существенное влияние на состояние организма и делают организм более беззащитным к различным заболеваниям.
Раньше мы писали, как дожить до 100 лет, лучшие продукты для сердца и долгожительства.