Гепатит А виявили у ще одній області — МОЗ розповіли як запобігти хворобі

Ілюстративне фото хворі у лікарнях. Фото: REUTERS

В Україні фіксують розпал захворюваності вірусним гепатитом А. У ще одній області України виявлено хворих — на Дніпропетровщині зареєстровано вже 32 випадки.

Про це повідомили представники Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб, зазначають у виданні Павлоград.dp.ua.

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Під час пресконференції у Павлограді представники Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб повідомили, що у попередні роки підйом захворюваності був у 2014-2015, 2019-2020 роках. Спеціалісти додали, що для гепатиту А характерна циклічність і власне "джерелом хвороби є хвора людина".

"Клінічні прояви — слабкість, біль у животі, жовтуха. Зараження можуть бути через забруднені харчові продукти, воду, побутовий шлях через забруднені руки, предмети", — розповів Денис Кисельов, заввідділу епідеміологічного нагляду і профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Представники Дніпропетровського обласного центру контролю і профілактики хвороб. Фото: Павлоград.dp.ua

Профілактика захворювання:

дотримання гігієни;

ретельне миття рук;

вживання кип’яченої або бутильованої води;

термічна обробка їжі;

миття овочів і фруктів.

Також працівники Дніпропетровського обласного центру профілактики хвороб додали, що в зразках води, які досліджувалися, не було виявлено гепатиту А. Спеціалісти продовжують моніторинг виявлення вірусу.

Спеціалісти Павлограду. Фото: Павлоград.dp.ua

Нагадаємо, у Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А. Це сталося 3 листопада. Також в Івано-Франківську виявили семеро людей, які захворіли на гепатит А, серед них є троє дітей. Їх шпиталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні.