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У Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А

3 листопада 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А
Лікарі поряд за пацієнтом. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А. Це сталося сьогодні, 3 листопада.

Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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Вірусний гепатит А у Тернопільській області

"За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", — розповів Труш.

За його словами, триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища. 

Труш повідомив, що пацієнтку госпіталізовано в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільської області. 

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Допис очільника Тернопільської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також ми писали, що у Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.

Додамо, в Івано-Франківську виявили семеро людей, які захворіли на гепатит А, серед них є троє дітей. Їх шпиталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні.

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