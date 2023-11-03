У Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А
У Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А. Це сталося сьогодні, 3 листопада.
Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Вірусний гепатит А у Тернопільській області
"За інформацією Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України сьогодні у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтверджено вірусний гепатит А", — розповів Труш.
За його словами, триває епідеміологічне розслідування, проводяться відбори біоматеріалу контактних осіб та із зовнішнього середовища.
Труш повідомив, що пацієнтку госпіталізовано в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільської області.
Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
Також ми писали, що у Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.
Додамо, в Івано-Франківську виявили семеро людей, які захворіли на гепатит А, серед них є троє дітей. Їх шпиталізували до обласної клінічної інфекційної лікарні.
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