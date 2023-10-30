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В МОЗ назвали ймовірні причини спалаху гепатиту А у Вінниці

30 жовтня 2023 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В МОЗ назвали ймовірні причини спалаху гепатиту А у Вінниці
Хвора гепатитом А під крапельницею. Фото: Суспільне.Вінниця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

МОЗ продовжує епідемічне розслідування джерела інфікування гепатитом А у Вінниці. Наразі спалах через побутові контакти поширюється на найближчі населені пункти області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Джерело хвороби встановлено

За його словами, захворюваність локалізується не лише в самій Вінниці, але шляхом контактів він також поширюється на найближчі населені пункти. Крім того, в установі сформували єдину спільну думку щодо виникнення хвороби. 

"Ми сфокусувались на тих гіпотезах, які б дали нам якийсь об'єднуючий фактор. Те, що ми зараз бачимо, це дійсно харчові продукти й також, цілком можливо, що і питна вода можуть бути такими причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти вже потенційну людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит", — каже Кузін.

Він додав, що 28-29 жовтня у Вінниці протестували на гепатит А понад 100 осіб, і робота триває. Також з понеділка 30 жовтня почалася вакцинація від гепатиту А як медпрацівників, так і тих осіб, які перебувають у спільному побуті з хворими особами.

"Ми будемо пропонувати їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист - зупинити поширення гепатиту А через контакти", — сказав Кузін.

Нагадаємо, що раніше у МОЗ заявили про збільшення кількості хворих через спалах гепатиту А у Вінниці. Також повідомлялося, що у зв'язку зі спалахом хвороби вінницьких школярів перевели на дистанційне навчання. 

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