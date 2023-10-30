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В Минздраве назвали вероятные причины вспышки гепатита А в Виннице

30 октября 2023 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Минздраве назвали вероятные причины вспышки гепатита А в Виннице
Больная гепатитом А под капельницей. Фото: Суспільне.Вінниця
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Минздрав продолжает эпидемическое расследование источника инфицирования гепатитом А в Виннице. В данный момент вспышка заболевания из-за бытовых контактов распространяется на ближайшие населенные пункты области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Источник болезни установлен

По его словам, заболеваемость локализуется не только в самой Виннице, но путем контактов она также распространяется на ближайшие населенные пункты. Кроме того, в учреждении сформировали единое общее мнение по поводу возникновения болезни.

"Мы сфокусировались на тех гипотезах, которые дали бы нам какой-то объединяющий фактор. То, что мы сейчас видим, это действительно пищевые продукты и также, вполне возможно, что и питьевая вода могут быть такими причинами. Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников эпидемически опасных сфер и среди них найти уже потенциального человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом", — говорит Кузин.

Он добавил, что 28-29 октября в Виннице протестовали на гепатит А более 100 человек, и работа продолжается. Также с понедельника 30 октября началась вакцинация от гепатита А как медработников, так и тех, кто находится в общем быту с больными лицами.

"Мы будем предлагать им пройти вакцинацию, поскольку это надежная защита – остановить распространение гепатита А из-за контактов", — сказал Кузин.

Напомним, что ранее в Минздраве заявили об увеличении количества больных из-за вспышки гепатита А в Виннице. Также сообщалось, что в связи со вспышкой болезни винницких школьников перевели на дистанционное обучение.

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