В Тернопольской области зафиксирован случай заражения вирусным гепатитом А

Врачи рядом с пациентом. Фото: "Украинская правда"

В Тернопольской области зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло сегодня, 3 ноября.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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Вирусный гепатит А в Тернопольской области

"По информации Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины сегодня у жительницы одной из громад Тернопольской области лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", — рассказал Труш.

По его словам, продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

Труш сообщил, что пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольской области.

Пост главы Тернопольской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также мы писали, что в Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. У 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

Добавим, в Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них есть трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.