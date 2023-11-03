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В Тернопольской области зафиксирован случай заражения вирусным гепатитом А

3 ноября 2023 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Тернопольской области зафиксирован случай заражения вирусным гепатитом А
Врачи рядом с пациентом. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Тернопольской области зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло сегодня, 3 ноября.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

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Вирусный гепатит А в Тернопольской области

"По информации Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины сегодня у жительницы одной из громад Тернопольской области лабораторно подтвержден вирусный гепатит А", — рассказал Труш.

По его словам, продолжается эпидемиологическое расследование, проводятся отборы биоматериала контактных лиц и из внешней среды.

Труш сообщил, что пациентка госпитализирована в инфекционное отделение одной из больниц Тернопольской области.

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Пост главы Тернопольской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также мы писали, что в Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. У 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

Добавим, в Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них есть трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

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