На Вінниччині вже 247 хворих гепатитом А — кількість продовжує зростати
У Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.
Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОДА.
Спалах гепатиту А
Повідомляється, що наразі у лікарнях перебуває 120 пацієнтів, серед них — 20 дітей.
"Кількість хворих на гепатит А у Вінницькій області продовжує зростати. Уже зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання лабораторно підтверджено", — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що загальна кількість пацієнтів у лікарнях зменшується. Сім шпиталізованих мають підозру на гепатит А, у решти діагноз підтвердили через лабораторні дослідження. Стан усіх пацієнтів середнього ступеня важкості. Важкий перебіг хвороби лише в одного шпиталізованого, та його стан стабільний. У місті та області активно продовжується вакцинація.
"На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей де були зафіксовані спалахи хвороб. Тобто у цих родинах захворювання виявили у кількох людей. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб", — резюмує заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.
Нагадаємо, що внаслідок спалаху хвороби вінницьких школярів перевели на дистанційне навчання. Також МОЗ оголосила на Вінниччині надзвичайний стан.
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