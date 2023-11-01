В Винницкой области уже 247 больных гепатитом А — количество продолжает расти

Пациентка в больнице. Иллюстративное фото: vinnytsia.info

В Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. В 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

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Вспышка гепатита А

Сообщается, что в настоящее время в больницах находится 120 пациентов, среди них 20 детей.

"Количество больных гепатитом А в Винницкой области продолжает расти. Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено", — говорится в сообщении.

Сообщается, что количество пациентов в больницах уменьшается. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А, у остальных диагноз подтвердили через лабораторные исследования. Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Тяжелое течение болезни только у одного госпитализированного, но его состояние стабильное. В городе и области активно продолжается вакцинация.

"На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы вспышки болезней. То есть в этих семьях заболевания обнаружили у нескольких людей. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц", — резюмирует заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВ Татьяна Бондаренко.

Напомним, что в результате вспышки болезни винницких школьников перевели на дистанционное обучение. Также МОЗ Украины объявило в Винницкой области чрезвычайное положение.