Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здравоохранение arrow В Винницкой области уже 247 больных гепатитом А — количество продолжает расти arrow

В Винницкой области уже 247 больных гепатитом А — количество продолжает расти

1 ноября 2023 18:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Винницкой области уже 247 больных гепатитом А — количество продолжает расти
Пациентка в больнице. Иллюстративное фото: vinnytsia.info
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. В 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

Читайте также:

Вспышка гепатита А

Сообщается, что в настоящее время в больницах находится 120 пациентов, среди них 20 детей.

"Количество больных гепатитом А в Винницкой области продолжает расти. Уже зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание лабораторно подтверждено", — говорится в сообщении.

Сообщается, что количество пациентов в больницах уменьшается. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А, у остальных диагноз подтвердили через лабораторные исследования. Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Тяжелое течение болезни только у одного госпитализированного, но его состояние стабильное. В городе и области активно продолжается вакцинация.

"На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы вспышки болезней. То есть в этих семьях заболевания обнаружили у нескольких людей. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц", — резюмирует заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВ Татьяна Бондаренко.

Напомним, что в результате вспышки болезни винницких школьников перевели на дистанционное обучение. Также МОЗ Украины объявило в Винницкой области чрезвычайное положение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме