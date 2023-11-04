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Гепатит А обнаружили в еще одной области — Минздрав рассказал, как предотвратить болезнь

4 ноября 2023 18:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Гепатит А обнаружили в еще одной области — Минздрав рассказал, как предотвратить болезнь
Иллюстративные фото больных в больницах. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине фиксируют разгар заболеваемости вирусным гепатитом А. В еще одной области Украины обнаружены больные — на Днепропетровщине зарегистрировано уже 32 случая.

Об этом сообщили представители Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней, отмечают в издании Павлоград.dp.ua.

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Во время пресс-конференции в Павлограде представители Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней сообщили, что в предыдущие годы подъем заболеваемости был в 2014-2015, 2019-2020 годах. Специалисты добавили, что для гепатита А характерна цикличность и собственно "источником болезни является больной человек".

"Клинические проявления — слабость, боль в животе, желтуха. Заражение могут быть из-за загрязненных пищевых продуктов, воды, бытовой путь через грязные руки, предметы", — рассказал Денис Киселев, заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины.

представители Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней
Представители Днепропетровского областного центра по контролю и профилактике болезней. Фото: Павлоград.dp.ua

Профилактика заболевания:

  • соблюдение гигиены;
  • тщательное мытье рук;
  • употребление кипяченой или бутилированной воды;
  • термическая обработка пищи;
  • мытье овощей и фруктов.

Также работники Днепропетровского областного центра профилактики болезней добавили, что в исследовавшихся образцах воды не был обнаружен гепатит А. Специалисты продолжают мониторинг поисков вируса.

Специалисты Павлограда
Специалисты Павлограда. Фото: Павлоград.dp.ua

Напомним, в Тернопольской области зафиксирован случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло 3 ноября. Также в Ивано-Франковске обнаружили семь человек, заболевших гепатитом А, среди них трое детей. Их госпитализировали в областную клиническую инфекционную больницу.

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