Євген Донець анонсував платні сервіси для пацієнтів у Helsi

СЕО Helsi Євген Донець Фото: Facebook

Із наступного року на сервісі Helsi з‘являться платні послуги. Вони мають полегшити процес запису до лікарів.

Про це розповів СЕО Helsi Євген Донець у інтерв‘ю dev.ua

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Як розповів Євген Донець Helsi користуються понад 25 мільйонів українців. При цьому мобільний застосунок встановили 5,7 мільйонів. Щомісяця сервісом активно користується понад 1 млн осіб.

Водночас 50 тисяч працівників медзакладів послуговуються сервісом в роботі. За це вони сплачують $10–12 на місяць. Донець переконаний, що річний дохід Helsi може дійти до 10 мільйонів доларів.

А в майбутньому у медичний сервіс Helsi впровадить платні сервіси вже для пацієнтів.

"Якщо говорити про пацієнтів, то безпосередньо зараз вони за користування Helsi не платять. Ця історія стосується наступного року, коли ми готуємось запустити платні сервіси", — зазначив СЕО Helsi.

Наразі вартість таких послуг невідома. Однак це не єдині оновлення. Також Євген Донець запевнив, що в подальшому планують розширити локальне охоплення додатку.

Адже сервісом користуються не лише в Україні, а й у Німеччині, Польщі та інших країнах.

До того ж на сервіс планують додати послуги, які прискорять процес отримання військових довідок, прав на володіння зброєю, проходження реабілітацій тощо.



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