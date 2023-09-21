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Евгений Донец анонсировал платные сервисы для пациентов в Helsi

21 сентября 2023 14:57
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Валерия Пержун
редактор
Евгений Донец анонсировал платные сервисы для пациентов в Helsi
СЕО Helsi Евгений Донец Фото: Facebook
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Со следующего года на сервисе Helsi появятся платные услуги. Они должны облегчить процесс записи к врачам.

Об этом рассказал СЕО Helsi Евгений Донец в интервью dev.ua

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Что известно о новых платных сервисах Helsi

Как рассказал Евгений Донец Helsi, пользуются более 25 миллионов украинцев. При этом мобильное приложение установили 5,7 миллиона. Ежемесячно сервисом активно пользуется более 1 млн. человек.

В то же время 50 тысяч работников медучреждений пользуются сервисом в работе. За это они платят $10–12 в месяц. Донец убежден, что годовой доход Helsi может дойти до 10 миллионов долларов.

В будущем в медицинский сервис Helsi внедрит платные сервисы уже для пациентов.

"Если говорить о пациентах, то прямо сейчас они за пользование Helsi не платят. Эта история касается в следующем году, когда мы готовимся запустить платные сервисы", — отметил СЕО Helsi.

В настоящее время стоимость таких услуг неизвестна. Однако это не единственные обновления. Также Евгений Донец заверил, что в дальнейшем планируется расширить локальный охват приложения.

Ведь сервис пользуются не только в Украине, но и в Германии, Польше и других странах.

К тому же, на сервис планируют добавить услуги, которые ускорят процесс получения военных справок, прав на владение оружием, прохождение реабилитаций и т.д.

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