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Коли спалах гепатиту А в Україні піде на спад — відповідь лікаря

7 листопада 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Коли спалах гепатиту А в Україні піде на спад — відповідь лікаря
Медсестра ставить крапельницю. Фото: medsestra.kiev.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров поділився інформацією про те, що кількість випадків захворювання на гепатит А в Україні скорочується. Це свідчить про швидке зменшення поширення інфекції.

Про це Віктор Петров повідомив в ефірі телемарафону.

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Спалах гепатиту А в Україні — коли піде на спад

За словами медика, поточна ситуація перебуває під контролем. При цьому він зазначив, що діти, які знаходяться в організованих групах, наприклад, у школах або дитячих садках, найбільш схильні до ризику зараження, оскільки вони менш схильні дотримуватися соціального дистанціювання, часто діляться їжею і рідше миють руки в порівнянні з дорослими.

"Ситуація контрольована, ми почули, що кількість пацієнтів зменшується. Це вже означає, що ми матимемо спад захворюваності", — повідомив Віктор Петров.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 6 листопада, спалах вірусного гепатиту А зафіксовано лише у Вінницькій області. Поодинокі випадки трапляються також в інших областях країни. Фахівці вивчають джерело зараження.

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