Когда вспышка гепатита А в Украине пойдет на спад — ответ врача

Медсестра ставит капельницу. Фото: medsestra.kiev.ua

Врач-инфекционист Виктор Петров поделился информацией о том, что число случаев заболевания гепатитом А в Украине сокращается. Это указывает на скорое уменьшение распространения инфекции.

Об этом Виктор Петров сообщил в эфире телемарафона.

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По словам медика, текущая ситуация находится под контролем. При этом он отметил, что дети, находящиеся в организованных группах, например, в школах или детских садах, наиболее подвержены риску заражения, так как они менее склонны соблюдать социальное дистанцирование, часто делятся едой и реже моют руки по сравнению с взрослыми.

"Ситуация контролируемая, мы услышали, что количество пациентов уменьшается. Это уже означает, что у нас будет спад заболеваемости", — сообщил Виктор Петров.

Напомним, что по состоянию на сегодня, 6 ноября, вспышка вирусного гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Единичные случаи есть также в других областях страны. Специалисты изучают источник заражения.