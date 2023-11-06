В Минздраве рассказали, сколько украинцев заразились гепатитом А
По состоянию на сегодня, 6 ноября, вспышка вирусного гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Единичные случаи есть также в других областях страны. Специалисты изучают источник заражения.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья и Министерство здравоохранения.
Вирусный гепатит А в Украине
Единичные случаи гепатита А есть у:
- Тернопольской области — один;
- Закарпатской — 11;
- Днепропетровской — три.
К тому же в течение прошлого месяца было зафиксировано 12 случаев заболевания в Ивано-Франковской области.
Специалисты провели эпидрасследование и заявили, что не установили эпидемическую связь между этими случаями в разных регионах.
В ЦОЗ подчеркивают, что вспышка инфекционной болезни — это несколько заболеваний инфекционной болезнью, связанных между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.
В настоящее время специалисты изучают источник заражения и проводят анализ контактного круга людей.
В период с 17 октября по 6 ноября в Винницкой области лабораторно подтвердили 245 случаев вирусного гепатита А. В частности, 182 человека попали в больницы, 128 — были выписаны, а еще 54 — остаются в медицинских учреждениях.
По информации Минздрава, из-за вспышки болезни в Винницкой области ввели временный запрет на ярмарки и усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта, соблюдением санитарно-гигиенических требований на рынках.
К тому же там провели дополнительные проверки на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения и пищевыми продуктами.
"В ходе расследования вспышки эпидемиологи параллельно отрабатывают все возможные предположения относительно вероятных источников инфекции. Силами Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины в области было обследовано почти 80% работников в эпидемически опасных типах производства. Эта работа должна завершиться на этой неделе. По предварительным итогам, не выявлено общего источника инфицирования", — заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
В Винницкой области проводят вакцинацию контактных лиц с больными и медицинских работников.
По словам Кузина, количество как госпитализированных, так и новых случаев в Винницкой области уменьшается. Это свидетельствует об эффективности противоэпидемических мер и контроле над вспышкой.
Симптомы гепатита А:
- слабость;
- повышенная температура;
- диарея;
- рвота;
- желтуха.
Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
Также мы писали, что в Тернопольской области зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло 3 ноября.
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