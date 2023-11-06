В Минздраве рассказали, сколько украинцев заразились гепатитом А

Люди в больнице. Фото: "Громадське"

По состоянию на сегодня, 6 ноября, вспышка вирусного гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Единичные случаи есть также в других областях страны. Специалисты изучают источник заражения.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья и Министерство здравоохранения.

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Единичные случаи гепатита А есть у:

Тернопольской области — один;

Закарпатской — 11;

Днепропетровской — три.

К тому же в течение прошлого месяца было зафиксировано 12 случаев заболевания в Ивано-Франковской области.

Специалисты провели эпидрасследование и заявили, что не установили эпидемическую связь между этими случаями в разных регионах.

В ЦОЗ подчеркивают, что вспышка инфекционной болезни — это несколько заболеваний инфекционной болезнью, связанных между собой общим источником и (или) фактором передачи инфекции.

В настоящее время специалисты изучают источник заражения и проводят анализ контактного круга людей.

В период с 17 октября по 6 ноября в Винницкой области лабораторно подтвердили 245 случаев вирусного гепатита А. В частности, 182 человека попали в больницы, 128 — были выписаны, а еще 54 — остаются в медицинских учреждениях.

По информации Минздрава, из-за вспышки болезни в Винницкой области ввели временный запрет на ярмарки и усилили контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта, соблюдением санитарно-гигиенических требований на рынках.

К тому же там провели дополнительные проверки на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения и пищевыми продуктами.

"В ходе расследования вспышки эпидемиологи параллельно отрабатывают все возможные предположения относительно вероятных источников инфекции. Силами Центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины в области было обследовано почти 80% работников в эпидемически опасных типах производства. Эта работа должна завершиться на этой неделе. По предварительным итогам, не выявлено общего источника инфицирования", — заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

В Винницкой области проводят вакцинацию контактных лиц с больными и медицинских работников.

По словам Кузина, количество как госпитализированных, так и новых случаев в Винницкой области уменьшается. Это свидетельствует об эффективности противоэпидемических мер и контроле над вспышкой.

Симптомы гепатита А:

слабость;

повышенная температура;

диарея;

рвота;

желтуха.

Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В связи с этим усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также мы писали, что в Тернопольской области зафиксировали случай заражения вирусным гепатитом А. Это произошло 3 ноября.