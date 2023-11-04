Гепатит А шириться Україною — що варто знати, аби вберегтися
В Україні зростає захворюваність на гепатит А. Наразі вірус виявили в кількох областях. Що варто знати, щоб вберегти себе і своїх близьких.
Корисну інфомарцію з цього питання зібрало видання РБК-Україна.
Що таке гепатит А
Вірусний гепатит А (ВГА) — захворювання вірусного походження, що найчастіше вражає печінку. Інші відомі назви – хвороба Боткіна чи "жовтянка".
Вірус передається фекально-оральним шляхом. Заразитися можна при недотриманні санітарних умов — через брудні руки, воду, тісний фізичний контакт з інфікованим.
Вірус має дуже довгий інкубаційний період. Від моменту інфікування до появи перших ознак хвороби може пройти від 14 до 45 днів.
Симптоми хвороби
Здебільшого вважається, що ознакою інфікування є пожовтіння білків очей та шкіри, тому хвороба й отримала народну назву "жовтянка". При цьому за даними МОЗ, жовтянка проявляється лише у 10% дітей та у 70% дорослих.
У МОЗ зазначають, що у хворих необов'язково проявляються всі симптоми. До прикладу, інфікована людина може мати нормальну температуру тіла чи звичний колір сечі.
Як вберегтися від зараження
Дієвим способом запобігти інфікуванню є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Це прості правила профілактики:
- мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею, а також після кожного відвідування санвузла;
- пити воду лише в пляшках чи кип’ячену (кип’ятити слід не менше 10 хвилин);
- добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням (краще "обдавати" окропом);
- не купувати продукти на стихійних ринках;
- при купівлі молочної продукції на ринку проводити термічну обробку перед вживанням;
- купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням "вуличної їжі" — мити руки та обробляти їх антисептиком;
- не займатися самолікуваннями — при появі симптомів негайно слід звернутися до сімейного лікаря.
Чи є вакцина від гепатиту А в Україні
Вакцинація від гепатиту А у календарі щеплень належить до переліку рекомендованих в Україні, тобто не є обов'язковою. Громадяни можуть зробити щеплення власним коштом.
За даними Національного порталу з імунізації, на ринку доступні кілька ін’єкційних інактивованих вакцин проти вірусного гепатиту А для дітей та дорослих:
- Хаврикс (вакцина від гепатиту А)
- Твінрикс (вакцина проти гепатиту А та гепатиту В).
Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. У зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
Також ми писали, що у Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.
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