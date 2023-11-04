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Гепатит А шириться Україною — що варто знати, аби вберегтися

4 листопада 2023 13:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Гепатит А шириться Україною — що варто знати, аби вберегтися
Чоловік здає аналіз на гепатит А. Фото: УНІАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні зростає захворюваність на гепатит А. Наразі вірус виявили в кількох областях. Що варто знати, щоб вберегти себе і своїх близьких.

Корисну інфомарцію з цього питання зібрало видання РБК-Україна.

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Що таке гепатит А

Вірусний гепатит А (ВГА) — захворювання вірусного походження, що найчастіше вражає печінку. Інші відомі назви – хвороба Боткіна чи "жовтянка".

Вірус передається фекально-оральним шляхом. Заразитися можна при недотриманні санітарних умов — через брудні руки, воду, тісний фізичний контакт з інфікованим.

Вірус має дуже довгий інкубаційний період. Від моменту інфікування до появи перших ознак хвороби може пройти від 14 до 45 днів.

 

Симптоми хвороби

Здебільшого вважається, що ознакою інфікування є пожовтіння білків очей та шкіри, тому хвороба й отримала народну назву "жовтянка". При цьому за даними МОЗ, жовтянка проявляється лише у 10% дітей та у 70% дорослих.

У МОЗ зазначають, що у хворих необов'язково проявляються всі симптоми. До прикладу, інфікована людина може мати нормальну температуру тіла чи звичний колір сечі.

Як вберегтися від зараження

Дієвим способом запобігти інфікуванню є дотримання санітарно-гігієнічних норм. Це прості правила профілактики:

  • мити руки після перебування у громадських місцях, перед їжею, а також після кожного відвідування санвузла;
  • пити воду лише в пляшках чи кип’ячену (кип’ятити слід не менше 10 хвилин);
  • добре мити овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням (краще "обдавати" окропом);
  • не купувати продукти на стихійних ринках;
  • при купівлі молочної продукції на ринку проводити термічну обробку перед вживанням;
  • купувати продукти швидкого харчування лише у відведених для цього місцях, перед вживанням "вуличної їжі" — мити руки та обробляти їх антисептиком;
  • не займатися самолікуваннями — при появі симптомів негайно слід звернутися до сімейного лікаря.

Чи є вакцина від гепатиту А в Україні

Вакцинація від гепатиту А у календарі щеплень належить до переліку рекомендованих в Україні, тобто не є обов'язковою. Громадяни можуть зробити щеплення власним коштом.

За даними Національного порталу з імунізації, на ринку доступні кілька ін’єкційних інактивованих вакцин проти вірусного гепатиту А для дітей та дорослих:

  • Хаврикс (вакцина від гепатиту А)
  • Твінрикс (вакцина проти гепатиту А та гепатиту В).

Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. У зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також ми писали, що у Вінницькій області вже зареєстровано 247 повідомлень про хворих на гепатит А. У 207 хворих лабораторно підтвердили наявність хвороби.

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