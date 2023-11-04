Гепатит А распространяется по Украине — что стоит знать, чтобы уберечься
В Украине растет заболеваемость гепатитом А. В настоящее время вирус обнаружили в нескольких областях. Что следует знать, чтобы уберечь себя и своих близких.
Полезную информацию по этому вопросу собрало издание РБК-Украина.
Что такое гепатит А
Вирусный гепатит А (ВГА) — заболевание вирусного происхождения, наиболее часто поражающее печень. Другие известные названия — болезнь Боткина или "желтуха".
Вирус передается фекально-оральным путём. Заразиться можно при несоблюдении санитарных условий – из-за грязных рук, воды, тесного физического контакта с инфицированным.
Вирус имеет очень длительный инкубационный период. С момента инфицирования до появления первых признаков болезни может пройти от 14 до 45 дней.
Симптомы болезни
В основном считается, что признаком инфицирования является пожелтение белков глаз и кожи, поэтому болезнь и получила народное название "желтуха". При этом, по данным Минздрава, желтуха проявляется только у 10% детей и у 70% взрослых.
В Минздраве отмечают, что у больных необязательно проявляются все симптомы. К примеру, инфицированный человек может иметь нормальную температуру тела или привычный цвет мочи.
Как уберечься от заражения
Действенным способом предотвратить инфицирование является соблюдение санитарно-гигиенических норм. Это простые правила профилактики:
- мыть руки после пребывания в общественных местах, перед едой, а также после каждого посещения санузла;
- пить воду только в бутылках или кипяченую (кипятить следует не менее 10 минут);
- хорошо мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением (лучше "обдавать" кипятком);
- не покупать продукты на стихийных рынках;
- при покупке молочной продукции на рынке проводить термическую обработку перед употреблением;
- покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах перед употреблением "уличной пищи" — мыть руки и обрабатывать их антисептиком;
- не заниматься самолечением — при появлении симптомов немедленно следует обратиться к семейному врачу.
Есть ли вакцина от гепатита А в Украине
Вакцинация от гепатита А в календаре прививок относится к перечню рекомендованных в Украине, то есть не обязательных. Граждане могут сделать прививку за свой счет.
По данным Национального портала по иммунизации, на рынке доступно несколько инъекционных инактивированных вакцин против вирусного гепатита А для детей и взрослых:
- Хаврикс (вакцина от гепатита А);
- Твинрикс (вакцина против гепатита А и гепатита В).
Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В этой связи усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Во временном запрете ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
Также мы писали, что в Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. У 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.
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