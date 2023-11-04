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Гепатит А распространяется по Украине — что стоит знать, чтобы уберечься

4 ноября 2023 13:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Гепатит А распространяется по Украине — что стоит знать, чтобы уберечься
Мужчина сдает анализ на гепатит А. Фото: УНИАН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине растет заболеваемость гепатитом А. В настоящее время вирус обнаружили в нескольких областях. Что следует знать, чтобы уберечь себя и своих близких.

Полезную информацию по этому вопросу собрало издание РБК-Украина.

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Что такое гепатит А

Вирусный гепатит А (ВГА) — заболевание вирусного происхождения, наиболее часто поражающее печень. Другие известные названия — болезнь Боткина или "желтуха".

Вирус передается фекально-оральным путём. Заразиться можно при несоблюдении санитарных условий – из-за грязных рук, воды, тесного физического контакта с инфицированным.

Вирус имеет очень длительный инкубационный период. С момента инфицирования до появления первых признаков болезни может пройти от 14 до 45 дней.

Симптомы болезни

В основном считается, что признаком инфицирования является пожелтение белков глаз и кожи, поэтому болезнь и получила народное название "желтуха". При этом, по данным Минздрава, желтуха проявляется только у 10% детей и у 70% взрослых.

В Минздраве отмечают, что у больных необязательно проявляются все симптомы. К примеру, инфицированный человек может иметь нормальную температуру тела или привычный цвет мочи.

Как уберечься от заражения

Действенным способом предотвратить инфицирование является соблюдение санитарно-гигиенических норм. Это простые правила профилактики:

  • мыть руки после пребывания в общественных местах, перед едой, а также после каждого посещения санузла;
  • пить воду только в бутылках или кипяченую (кипятить следует не менее 10 минут);
  • хорошо мыть овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением (лучше "обдавать" кипятком);
  • не покупать продукты на стихийных рынках;
  • при покупке молочной продукции на рынке проводить термическую обработку перед употреблением;
  • покупать продукты быстрого питания только в отведенных для этого местах перед употреблением "уличной пищи" — мыть руки и обрабатывать их антисептиком;
  • не заниматься самолечением — при появлении симптомов немедленно следует обратиться к семейному врачу.

Есть ли вакцина от гепатита А в Украине

Вакцинация от гепатита А в календаре прививок относится к перечню рекомендованных в Украине, то есть не обязательных. Граждане могут сделать прививку за свой счет.

По данным Национального портала по иммунизации, на рынке доступно несколько инъекционных инактивированных вакцин против вирусного гепатита А для детей и взрослых:

  • Хаврикс (вакцина от гепатита А);
  • Твинрикс (вакцина против гепатита А и гепатита В).

Напомним, в Винницкой области из-за вспышки гепатита А объявлена чрезвычайная ситуация. В этой связи усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта. Во временном запрете ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.

Также мы писали, что в Винницкой области уже зарегистрировано 247 сообщений о больных гепатитом А. У 207 больных лабораторно подтвердили наличие болезни.

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