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У МОЗ розповіли, скільки українців заразилися гепатитом А

6 листопада 2023 18:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МОЗ розповіли, скільки українців заразилися гепатитом А
Люди в лікарні. Фото: "Громадське"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на сьогодні, 6 листопада, спалах вірусного гепатиту А зафіксовано тільки у Вінницькій області. Поодинокі випадки є також в інших областях країни. Фахівці вивчають джерело зараження.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров’я.

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Поодинокі випадки гепатиту А є у:

  • Тернопільській області — один;
  • Закарпатській — 11;
  • Дніпропетровській — три.

До того ж протягом минулого місяця було зафіксовано 12 випадків захворювання в Івано-Франківській області.

Фахівці провели епідрозслідування та заявили, що не встановили епідемічного зв’язку між цими випадками у різних регіонах. 

У ЦГЗ наголошують, що спалах інфекційної хвороби – це декілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції.

Наразі фахівці вивчають джерело зараження й проводять аналіз контактного кола людей.

У період з 17 жовтня по 6 листопада у Вінницькій області лабораторно підтвердили 245 випадків вірусного гепатиту А. Зокрема, 182 людини потрапили до лікарень,128 — були виписані, а ще 54 — залишаються у медичних закладах.

За інформацією МОЗ, через спалах хвороби у Вінницькій області запровадили тимчасову заборону на ярмарки та посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на ринках.

До того ж там провели додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення та харчовими продуктами. 

"У ході розслідування спалаху епідеміологи паралельно відпрацьовують всі можливі припущення щодо ймовірних джерел інфекції. Силами Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України в області було обстежено майже 80% працівників в епідемічно небезпечних типах виробництва. Ця робота має завершитись цього тижня. За попередніми підсумками, не виявлено спільного джерела інфікування", — заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. 

Наразі у Вінницькій області проводять вакцинацію контактних осіб з хворими та медичних працівників. 

За словами Кузіна, кількість як госпіталізованих, так і нових випадків у Вінницькій області зменшується. Це свідчить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом.

Симптоми гепатиту А:

  • слабкість;
  • підвищена температура;
  • діарея;
  • блювота;
  • жовтяниця.

Нагадаємо, у Вінницькій області через спалах гепатиту А оголошено надзвичайну ситуацію. В зв'язку з цим посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту. Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.

Також ми писали, що у Тернопільській області зафіксували випадок зараження вірусним гепатитом А. Це сталося 3 листопада.

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