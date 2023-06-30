Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Охорона здоров'я arrow Комаровський розповів, чи шкідливо бути "совою" arrow

Комаровський розповів, чи шкідливо бути "совою"

30 червня 2023 11:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи шкідливо бути совою
Дівчина спить. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Вважається, що людина, яка не спить вночі чи лягає дуже пізно, шкодить своєму організму. Чи шкідливо вести нічний спосіб життя і які небезпеки існують для здоров'я?

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

Чи шкідливо бути "совою"

"Насправді це тема хронотипу, готовність організму до більшої активності в ранкові або вечірні години. Дійсно є дослідження, які поділяють людей на дві категорії, умовно на "сов" і "жайворонків". З'ясовується, що "жайворонки" та "сови" принципово відрізняються за станом здоров'я",  сказав лікар.

null
Дівчина в ліжку. Фото: Freepik

Це швидше тенденція, ніж загальне правило, але ця тенденція проаналізована на величезній базі даних і можна майже впевнено сказати, що "жайворонки" мають переваги.

Чим відрізняються "жайворонки" та "сови"?

Хронотипи названі на честь двох видів пташок. "Жайворонки" рано-вранці вже на ногах і намагаються лягти спати якомога раніше. "Сови" пильніші вночі і зазвичай засинають пізно вночі. 

Які плюси у "жайворонків":

  • набагато краще навчаються;
  • набагато активніші протягом дня;
  • мають менший ризик серцево-судинних захворювань;
  • мають активніший метаболізм і менше шансів набрати зайву вагу.
null
Чоловік спить. Фото: Freepik

Які мінуси у "сов":

  • проблеми щодо особливостей психіки;
  • більше схильні до ризику серцево-судинних захворювань;
  • більше схильні до вживання тютюну, алкоголю та кофеїну;
  • з більшою ймовірністю пропускають сніданок, більше їдять у другій половині дня, тому мають більше жиру;
  • більш схильні вести сидячий спосіб життя;
  • більший ризик діабету другого типу.
null
Дівчина та будильник. Фото: Freepik

"Якщо ви худа "сова", з нормальним артеріальним тиском і без ознак ішемічної хвороби, це нормально", — пояснив лікар.

Чи можна приймати мелатонін

"Ці препарати можуть прийматися, багато людей відзначають позитивний ефект, але доказова медицина вкрай сумнівається в ефективності мелатоніну, який надходить ззовні. Зрозуміло, що гормон мелатонін, який регулює циркадний ритм і виробляється в організмі, однозначно працює, але немає впевненості у доказової медицини в тому, що мелатонін хоч на щось впливає, коли ми приймаємо внутрішньо", — додав Євген Комаровський.

Прийом мелатоніну впливає не так на сон, як на засипання

"Приймати його треба не постійно, але завжди одночасно, щоб відновити циркадний ритм. А якщо ви нормально висипаєтеся протягом 10-14 днів, досить приймати",  зазначив лікар.

Ефективність мелатоніну прямо пов'язана із віком. У дітей і підлітків він практично неефективний, чим людина старша, тим частіше відзначають ефект. У людей похилого віку, як правило, реально полегшує засипання.

null
Чоловік спить. Фото: Freepik

Доза, яку ви використовуєте самостійно, не повинна перевищувати 3-5 мг.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, у який бік мають дивитися ноги під час сну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз