Дівчина спить. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вважається, що людина, яка не спить вночі чи лягає дуже пізно, шкодить своєму організму. Чи шкідливо вести нічний спосіб життя і які небезпеки існують для здоров'я?

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Чи шкідливо бути "совою"

"Насправді це тема хронотипу, готовність організму до більшої активності в ранкові або вечірні години. Дійсно є дослідження, які поділяють людей на дві категорії, умовно на "сов" і "жайворонків". З'ясовується, що "жайворонки" та "сови" принципово відрізняються за станом здоров'я", — сказав лікар.

Дівчина в ліжку. Фото: Freepik

Це швидше тенденція, ніж загальне правило, але ця тенденція проаналізована на величезній базі даних і можна майже впевнено сказати, що "жайворонки" мають переваги.

Чим відрізняються "жайворонки" та "сови"?

Хронотипи названі на честь двох видів пташок. "Жайворонки" рано-вранці вже на ногах і намагаються лягти спати якомога раніше. "Сови" пильніші вночі і зазвичай засинають пізно вночі.

Які плюси у "жайворонків":

набагато краще навчаються;

набагато активніші протягом дня;

мають менший ризик серцево-судинних захворювань;

мають активніший метаболізм і менше шансів набрати зайву вагу.

Чоловік спить. Фото: Freepik

Які мінуси у "сов":

проблеми щодо особливостей психіки;

більше схильні до ризику серцево-судинних захворювань;

більше схильні до вживання тютюну, алкоголю та кофеїну;

з більшою ймовірністю пропускають сніданок, більше їдять у другій половині дня, тому мають більше жиру;

більш схильні вести сидячий спосіб життя;

більший ризик діабету другого типу.

Дівчина та будильник. Фото: Freepik

"Якщо ви худа "сова", з нормальним артеріальним тиском і без ознак ішемічної хвороби, це нормально", — пояснив лікар.

Чи можна приймати мелатонін

"Ці препарати можуть прийматися, багато людей відзначають позитивний ефект, але доказова медицина вкрай сумнівається в ефективності мелатоніну, який надходить ззовні. Зрозуміло, що гормон мелатонін, який регулює циркадний ритм і виробляється в організмі, однозначно працює, але немає впевненості у доказової медицини в тому, що мелатонін хоч на щось впливає, коли ми приймаємо внутрішньо", — додав Євген Комаровський.

Прийом мелатоніну впливає не так на сон, як на засипання

"Приймати його треба не постійно, але завжди одночасно, щоб відновити циркадний ритм. А якщо ви нормально висипаєтеся протягом 10-14 днів, досить приймати", — зазначив лікар.

Ефективність мелатоніну прямо пов'язана із віком. У дітей і підлітків він практично неефективний, чим людина старша, тим частіше відзначають ефект. У людей похилого віку, як правило, реально полегшує засипання.

Чоловік спить. Фото: Freepik

Доза, яку ви використовуєте самостійно, не повинна перевищувати 3-5 мг.

Раніше ми писали, що Комаровський розповів, у який бік мають дивитися ноги під час сну.