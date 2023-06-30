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Комаровский рассказал, вредно ли быть "совой"

30 июня 2023 11:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Вредно ли быть совой
Девушка спит. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Считается, что если человек не спит ночью либо ложится очень поздно, это вредит организму. Действительно ли вести ночной образ жизни вредно и какие опасности существуют для здоровья? 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале.

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Вредно ли быть "совой"

"На самом деле это тема хронотипа, готовность организма к большей активности в утренние или вечерние часы. Действительно есть исследования, которые разделяют людей на две категории, условно на "сов" и "жаворонков". Выясняется, что "жаворонки" и "совы" принципиально отличаются по состоянию здоровья", — сказал врач. 

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Девушка в кровати. Фото: Freepik

Это скорее тенденция, чем общее правило, но эта тенденция проанализирована на огромной базе данных, и можно почти с уверенностью сказать, что "жаворонки" имеют преимущества. 

Чем отличаются "жаворонки" и "совы"?

Хронотипы названы в честь двух видов птиц. "Жаворонки" рано утром уже на ногах и пытаются лечь спать как можно раньше. "Совы" бдительнее ночью и обычно засыпают поздно ночью.

Какие плюсы у "жаворонков":  

  • намного лучше учатся; 
  • намного более активные в течении дня; 
  • имеют меньший риск сердечнососудистых заболеваний; 
  • имеют более активный метаболизм и меньше шансов набрать лишний вес. 
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Мужчина спит. Фото: Freepik

Какие минусы у "сов":

  • проблемы в отношении особенностей психики; 
  • больше склонны к риску сердечнососудистых заболеваний; 
  • больше склонны к употреблению табака, алкоголя и кофеина; 
  • с большей вероятностью пропускают завтрак, больше едят во второй половине дня, поэтому имеют больше жира; 
  • более склонны вести сидячий образ жизни; 
  • больший риск диабета второго типа. 
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Девушка и будильник. Фото: Freepik

"Если вы худая "сова", с нормальным артериальным давлением и без признаков ишемической болезни  это нормально", — объяснил доктор. 

Можно ли принимать мелатонин 

"Эти препараты могут приниматься, многие люди отмечают положительный эффект, но доказательная медицина крайне сомневается в эффективности мелатонина, который поступает извне. Понятно, что гормон мелатонин, который регулирует циркадный ритм и вырабатывается в организме, однозначно работает, но нет уверенности у доказательной медицины в том, что мелатонин хоть на что-то влияет, когда мы принимаем внутрь", — добавил Евгений Комаровский. 

Прием мелатонина влияет не на сон, а на засыпание

"Принимать его надо не постоянно, но всегда в одно и то же время, чтобы восстановить циркадный ритм. А если вы нормально высыпаетесь в течении 10-14 дней, хватит принимать", — отметил врач. 

Эффективность мелатонина прямо связана с возрастом. У детей и подростков он практически неэффективен, чем человек старше, тем чаще отмечают эффекты. У пожилых он, как правило, реально  облегчает засыпание. 

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Мужчина спит. Фото: Freepik

Доза, которую вы используете самостоятельно, не должна быть больше 3-5 мг. 

Ранее мы писали, что Комаровский рассказал, в какую сторону должны смотреть ноги во время сна

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