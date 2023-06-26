Чому калію йодид не потрібно приймати за умови можливої аварії на Запорізькій АЕС

Доктор Євген Комаровський: Фото: Скріншот YouTube

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Доктор Євген Комаровський розповів, чи потрібно приймати йод чи калію йодид за можливої ядерної загрози. Він зазначив, що 90% киян заявили про те, що вони одразу проведуть йодну профілактику, але виявилося, що ця інформація вже застаріла.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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Чи потрібно приймати калію йоду чи йод у разі можливої аварії на Запорізькій АЕС

"Якщо на Запорізькій АЕС відбудеться вибух, наші вороги там усі замінували, якщо це станеться, нікому приймати препарати йоду не треба" , — сказав Комаровський.

Навіщо людині потрібний йод

"Щитовидна залоза утворює ряд гормонів — трийодтиронін і тетрайодтиронін, які містять у своєму складі йод. Коли в організм потрапляє йод, він використовується для синтезу цих гормонів, які потрібні для життєдіяльності", — сказав лікар.

Діагностика щитовидної залози. Фото: Freepik

Які хвороби виникають при йодному дефіциті:

кретинізм;

гіпотиреоз;

ендемічний зоб.

Коли з'являється дефіцит йоду?

На деяких територіях у воді міститься мала йод, відповідно люди, які проживають на цій території, мають дефіцит йоду. Таких територій багато, тому прийнято додавати йод у повірену сіль.

Добова доза йоду дорослої людини – 150 мкг.

Радіоактивний йод

"Радіоактивний йод, йдеться про "йод 131". Це штучний ізотоп йоду, який є одним з головним продуктом поділу торію, плутонію та урану. Він становить до 3% всіх продуктів поділу. При ядерному випробуванні, при вибуху ядерної бомби, при аваріях на ядерних реакторах, у повітря потрапляє радіоактивний йод", — пояснив лікар.

Йод 131 накопичується щитовидною залозою, після чого утворюється поразка. Виходячи з цього, існує методика профілактики ураження щитовидної залози при викиді радіоактивного йоду.

Дівчина тримається за шию. Фото: Freepik

"Після того, як радіоактивний йод опиниться в повітрі, потрібно прийняти велику дозу препаратів йоду та щитовидна залоза починає активно поглинати нормальний, стандартний, звичний йод і в ній не залишиться місця притягувати до себе радіоактивний йод", — сказав Євген Комаровський.

Коли треба приймати йодид калію

"Калію йодид треба приймати тільки тоді, коли вам скажуть. Коли буде зрозуміло, що є викид радіоактивного йоду. Єдина ситуація, коли йод необхідно приймати до аварії, це тоді, коли вона ось ось станеться, і туди відправляють рятувальників", — сказав лікар.

Комаровський зазначає, що калію йодид приймається лише тоді, коли про це оголосять уповноважені органи влади.

Чому не треба приймати йод через можливу аварію на Запорізькій АЕС

"Бо реактори на Запорізькій АЕС зупинені у вересні 2022 року. Ядерна реакція, реакція поділу урану не відбувається. Тому немає можливості утворюватися йоду", — сказав Комаровський.

Але навіщо мати йодид калію в будинку?

"Калію йодид потрібно мати, тому що в нашій країні є ще працюючі реактори, бо може бути загроза застосування ядерної зброї. Але саме на Запорізькій АЕС неможливий викид радіоактивного йоду, оскільки період напіврозпаду трохи більше 8 днів, а на станції він не відбувається вже 9 місяців", — додав лікар.

Як захиститись від радіації:

необхідно терміново переміститися в приміщення; не забудьте про тварин, збережіть їм життя; перебуваючи у приміщенні будьте якнайдалі від стін та даху; будьте в тій кімнаті, де немає дверей на вулицю і там де мінімум вікон; всі щілини, що мають, постарайтеся закрити (мокрою тканиною або скотчем); вимкніть усі вентиляційні системи (кондиціонери, вентилятори, витяжки); перебуваючи у цьому приміщенні, ви повинні мати джерело інформації; якщо ви в одязі, в якому були на вулиці, зніміть її з себе, покладіть у пластикову скриньку або пакет, сховайте; прийміть душ із звичайним милом; будьте обережні з кондиціонерами для волосся, які можуть фіксувати радіацію; переодягнутися після душу; у будинку потрібно мати запас води та їжі; кип'ятіння води не усуває радіацію.

Що має бути в аптечці на випадок радіаційної небезпеки:

калію йодид;

маска;

натрію альгінат;

алюмінієво-атацинтні сорбенти (алюмінію гідроксид).

Препарати з цими речовинами нейтралізують радіацію, яка може потрапити зі шлунка до крові.

Раніше ми писали, скільки пити калію йодиду за ядерної загрози.